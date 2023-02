Frane: Valmarecchia in ginocchio La Priolo a rapporto dai sindaci

Decine di dissesti, smottamenti e frane, stanno affiorando in alta Valmarecchia dopo il disgelo. Le abbondanti nevicate della settimana scorsa hanno riattivato una serie di disagi idrogeolici in quasi tutti i comuni, da San Leo a Casteldelci. Oggi l’assessore regionale Irene Priolo sarà a Novafeltria per incontrare tutti i sindaci: l’obiettivo è quello di fare il punto della situazione, capire quali risorse consegnare ai singoli territori, mentre i sindaci si rivolgeranno alla Regione perché chieda lo stato di calamità nazionale. "Le risorse regionali forse non basteranno – dicono i sindaci – Abbiamo oltre 1 milione di euro solo di debiti per pagare gli interventi per la neve. A questi ora si aggiungono quelli legati alle frane che stanno affiorando ogni giorno". Solo a Sant’Agata Feltria i casi sono già arrivati a 12, 3 quelli a Novafeltria e altri tre a San Leo. A Talamello una frazione rischia di rimanere isolata per giorni, e altre strade sono state interessate da smottamenti a Casteldelci, Pennabilli e Maiolo. "Il territorio della Valmarecchia è bello ma fragile – spiega il sindaco di Sant’Agata, Goffredo Polidori – Solo da noi ci sono già 12 dissesti. La situazione peggiorerà nelle prossime settimane con lo scioglimento della neve". Fa eco il sindaco leontino, Leonardo Bindi: "Stiamo tenendo monitorata anche la rupe. Dopo il crollo del 2014 ci sono lavori e strade rimaste incompiute. L’allerta è massima". Sul caso Valmarecchia, dopo la Lega, è intervenuta la consigliera di Fratelli d’Italia, Marta Evangelisti, che ha depositato un’interpellanza per chiedere alla Regione di adoperarsi per dichiarare "lo stato di crisi e di emergenza regionale". Anche Nadia Rossi ne ha depositata una con altri consiglieri del Pd. "Speriamo che la macchina amministrativa si muova e con velocità – conclude la Evangelisti – Non possiamo fare a meno di notare che da Bologna quella parte della nostra provincia è dimenticata, nonostante abbia lottato per entrare nella nostra Regione".

Rita Celli