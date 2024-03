Frase razzista, campo squalificato: "Per noi una sconfitta clamorosa"

"Per noi questa è una sconfitta clamorosa". Nelle parole del presidente dello Young Santarcangelo si avverte tutto il dispiacere per quanto accaduto. Quella frase razzista pronunciate da un genitore dei suoi ragazzi durante la gara del campionato Under 15 provinciale contro il Verucchio, ormai più di dieci giorni fa, lui personalmente non l’ha sentita, ma ancora gli rimbomba in testa. L’ha sentita benissimo l’arbitro che sul referto ha riportato tutto. E per lo Young Santarcangelo, per mano del giudice sportivo, è arrivata la squalifica per due turni dello stadio ’Valentino Mazzola’, oltre a 300 euro di multa. Una punizione che Nelson Nicolini e i suoi si prendono volentieri, visto l’accaduto. E anche il numero uno del club rilancia.

"Abbiamo deciso, nel caso in cui una cosa del genere dovesse ripetersi – dice – di ritirare la squadra. Ci dispiace per i ragazzi, che veramente sono vittime in questa situazione, ma dobbiamo dare un segnale forte. La società ha regole e valori e tutti devono rispettarle". Società che ieri sera ha chiamato a rapporto tutti i genitori dell’Under 15. "Non abbiamo individuato chi ha pronunciato quelle parole e non andiamo a caccia di un colpevole – ci tiene a sottolineare Nicolini – Non sta a noi fare processi. Ma fare capire a queste persone che queste cose non devono succedere e basta. Non ci interessa nemmeno ricostruire come siano andate le cose. Non è importante. Quello che cerchiamo di insegnare ai loro figli è altro". I ragazzi il primo turno a porte chiuse, senza i genitori sugli spalti (perché gran parte del pubblico in questa gare è sempre composto dalle mamme e dai papà), lo hanno già giocato nei giorni scorsi nel recupero contro l’Athletic Poggio.

"Hanno giocato senza pubblico e forse è stata una delle loro migliori partite. Da tanti anni mi occupo di sport e giovani e so che veramente spesso loro sono le vittime in queste situazioni". Nicolini una cosa se la augura. "Con l’incontro con i genitori chiuderemo la questione – anticipa – e ripartiremo cercando di continuare a seguire la nostra filosofia di calcio, di sport. Magari mi auguro che questo episodio terribile ci possa fare ripartire capendo che si può sbagliare, sì. Ma che gli errori poi devono essere utili a farci diventare persone migliori".