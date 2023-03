Frasi choc sui gay, sindaco nel mirino L’Arcigay: "Denunciamo Giannini"

Nuova bufera su Mauro Giannini. L’ennesima. L’Arcigay annunciato di voler "denunciare il sindaco Pennabilli" per le dichiarazioni sugli omosessuali fatte nel nel corso del programma radiofonico La Zanzara. "Le sue sono parole di una violenza inaudita, intollerabili per un contesto civile e democratico", attacca Marco Tonti, presidente di Arcigay e consigliere comunale di Rimini coraggiosa.

Mercoledì i conduttori della trasmissione David Parenzo e Giuseppe Cruciani avevano chiamato al telefono Giannini, per parlare della sua ordinanza con cui obbliga le scuole di Pennabilli a consentire ai preti le benedizioni di Pasqua anche durante le lezioni. Tra provocazioni e insulti (reciproci) il discorso si è spostato sull’omosessualita. Alla domanda di Parenzo e Cruciani su cosa farebbe se avesse un figlio gay, Giannini - lo abbiamo riportato ieri - ha risposto: "Non ci ho mai pensato perché per fortuna non ce l’ho... Se avessi un figlio gay non sarei contento, ma non lo posso ammazzare". Il sindaco si è dichiarato contro i matrimoni gay e le adozioni per coppie omosessuali, e ha detto che "essere omosessuali non è naturale, non è normale".

Per il presidente di Arcigay "le parole di Giannini sono di violenza inaudita. Pare quasi rammaricarsi che la legge gli impedisca di ammazzare un figlio omosessuale... Da una figura istituzionale non possiamo sopportare certi sottintesi gravissimi e violenti". "La fortuna – continua ancora Tonti – ce l’hanno i suoi figli a non essere omosessuali con un padre come quello, altrimenti la loro vita sarebbe stata un inferno". Per Arcigay "bisogna che la politica ora, a partire dalla premier Meloni e dalla ministra alle pari opportunità Roccella, prenda le distanze e sconfessi queste posizioni allucinanti. Noi intanto procediamo con la denuncia e invitiamo i residenti di Pennabilli ad aderire". Secondo l’avvocato che assiste Arcigay, Christian Guidi, dalle parole di Giannini si configura l’ipotesi dei reati di istigazione all’odio e diffamazione aggravata contro i cittadini stessi di Pennabilli".

Giannini da noi interpellato ieri ribadisce: "Non ho nulla contro gli omosessuali. Come già detto a La Zanzara, ribadisco, non sono omofobo. Ma ripeto: secondo me essere omosessuali non è una cosa naturale. La frase se avessi un figlio gay non lo posso ammazzare? Va presa nel contesto, si sa che è un modo di dire qui in Romagna". Giannini ha appreso della decisione di Arcigay di denunciarlo dalla stampa. "Io sono tranquillo, se vogliono denunciarmi lo facciano pure, poi vedremo come va a finire. Forse alla radio ho usato toni accesi e parole scurrili (durante La Zanzara ha chiamato ’finocchi’ gli uomini gay ndr), ma ripeto: non sono un omofobo e ognuno va a letto con chi crede".

Manuel Spadazzi