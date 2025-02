Frasi razziste contro l’arbitro. Allenatore squalificato per 3 mesi

Tre mesi di squalifica per comportamento discriminatorio nei confronti dell’arbitro. Sono quelli che dovrà scontare l’allenatore sammarinese Nicola Berardi. Questa la punizione decisa del giudice sportivo dopo la partita del campionato sammarinese andata in scena sabato scorso a Dogana tra il Tre Penne e il Cailungo. Gara nella quale l’allenatore della squadra di Città è stato espulso alla fine del primo tempo da Yassine Hafidi, l’arbitro della sezione di Ravenna, originario del Marocco, designato a dirigere il match. Espulsione che costa a mister Berardi di per sè tre giornate di squalifica. Poi uscendo dal campo le frasi razziste pronunciate dal tecnico hanno portato il giudice sportivo a fermarlo per tre mesi. Nelle motivazioni del provvedimento si rimanda all’articolo del regolamento di disciplina che prevede tre mesi di squalifica in caso di atti discriminatori per motivi di razza, lingua, religione. Ma non è finita qui perché anche il club del Castello di Città è stato punito con una multa di 950 euro. "200 euro – si legge nel comunicato del giudice sportivo – per comportamento antisportivo del proprio tecnico più 750 euro per comportamento discriminatorio". All’uscita del comunicato del giudice sportivo ne è uscito immediatamente un secondo da parte del Tre Penne. "Intendiamo scusarci noi in primis – scrivono dalla società sportiva di Città – e per il nostro tesserato per il comportamento tenuto. Come società condanniamo qualsiasi forma di comportamento discriminatorio e ribadiamo il nostro sostegno nella lotta contro il razzismo". Una presa di posizione forte da parte della società e un episodio decisamente spiacevole quello che ha coivolto il proprio allenatore che dovrà restare lontano dalla panchina fino all’8 maggio e poi per altre tre giornate. Una punizione severa, ma giusta. La Federcalcio del Titano nel proprio Regolamento di disciplina parla chiarissimo riservando tutto l’articolo 9 alla questione. Chi commette "atti discriminatori o di denigrazione in maniera diffamatoria per motivi di razza, colore, lingua, religione, sesso, origine territoriale o gruppo etnico – recita il Regolamento – sono sospesi dall’attività federale di competenza per mesi tre e la società sportiva interessata viene sanzionata con un’ammenda minima di 500 euro se il fatto è commesso da un calciatore e di non meno di 750 euro, se il fatto è commesso da un dirigente o funzionario della medesima società. Qualora i fatti si abbiano a verificare una seconda volta, le sanzioni vengono raddoppiate".