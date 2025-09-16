Fratelli di Taglia premiata. Centro teatro per ragazzi. Il titolo del ministero

Dono speciale alla compagnia Fratelli di Taglia. Nel quarantesimo anno dalla sua fondazione il Ministero della Cultura l’ha riconosciuta come "Centro di produzione di Teatro per l’infanzia e la gioventù di capienza 200" per il triennio 2025–2027. E’ la prima realtà locale che si fregia di questo prestigioso titolo, che accentua il ruolo educativo e formativo del teatro, ampliando i matinée scolastici e gli spettacoli domenicali per il pubblico di grandi e piccini.

Come annunciato ieri a Rimini dalla compagnia: "oltre alla produzione e tournée degli spettacoli, saranno ampliate le stagioni dei tre teatri che gestisce, ossia il CorTe di Coriano, il Pazzini di Verucchio e l’Astra di Misano, dove si prevedono oltre ottanta alzate di sipario. In programma nuovi progetti speciali come la produzione dello spettacolo di Matteo Giorgetti della compagnia Combriccola dei Lillipuziani che darà vita a Il giro del mago in 80 giorni, e ulteriori collaborazioni con compagnie e artisti del territorio."

"Questo riconoscimento è la ciliegina sulla torta di un percorso lungo e lungimirante, costruito con tenacia e forte identità", sottolinea il presidente Daniele Dainelli. "A renderci particolarmente orgogliosi è l’aver raggiunto le giornate lavorative richieste dal Ministero solo col nostro nucleo interno di artisti, tecnici e personale amministrativo che lavorano stabilmente con noi".

Così la compagnia annuncia che "continuerà a investire in modo strutturale nell’educazione dei più giovani, con una proposta di teatro ragazzi sempre più articolata, coinvolgente e coerente coi programmi scolastici". Il direttore artistico Giovanni Ferma aggiunge: "inseguivamo da tempo quest’obiettivo che oggi si concretizza grazie alla possibilità introdotta dal nuovo Decreto Ministeriale. Ho sempre creduto nel valore culturale e sociale dei piccoli teatri e nella loro capacità di generare una ricaduta positiva sul tessuto cittadino".

Esprime soddisfazione la senatrice e vicesindaca di Coriano Domenica Spinelli: "questo risultato premia l’impegno costante, la serietà e soprattutto il lavoro svolto negli anni dalla compagnia".

Nives Concolino