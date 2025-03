Fratelli d’Italia a congresso. Aria di tregua, Paolini verso il bis

Fratelli d’Italia a congresso, con una tregua in atto. Le tensioni dei tempi passati tra il coordinatore uscente, Stefano Paolini, e la deputata Beatriz Colombo, pare siano state archiviate. In vista del congresso di Fdi che si svolgerà all’hotel Lungomare nel pomeriggio di domenica, non sono previsti scontri all’ordine del giorno. A mediare ci ha pensato il consigliere regionale, nonché coordinatore provinciale, Nicola Marcello. L’imperativo di FdI, a Riccione, è stare uniti e puntare alle prossime amministrative presentandosi come un partito forte, in crescita e capace di dare le carte all’interno del centrodestra. Per riuscirci diventa necessario evitare sanguinose lotte intestine. Una sorta di tregua con l’impegno a rappresentare all’interno del futuro direttivo tutti i punti di vista interi al partito riccionese. Nessuno scossone, quindi, a partire dalla probabile riconferma di Stefano Paolini. Al momento è l’unico ad avere presentato la candidatura raccogliendo le firme necessarie. Ne servivano 50, ne ha presentate 90. Numeri importanti se si pensa che in tutta la provincia riminese i tesserati sono poco più di 500. Circa la metà, per l’esattezza 253, si concentrano a Riccione. E’ questa la cittadina con la maggior concentrazione in provincia di tesserati del partito, altro elemento che fa capire quanto FdI punti su Riccione per le prossime amministrative.

Domenica all’hotel Lungomare presiederà il senatore e coordinatore regionale Michele Barcaiuolo. Interverranno Nicola Marcello, la deputata Beatriz Colombo e la senatrice Domenica Spinelli. I lavori del congresso partiranno alle 16. Fino ad allora potranno presentarsi nuovi candidati dopo avere raccolto le firme necessarie. Poi si svolgerà il congresso e infine si terranno le votazioni per eleggere il coordinatore e nove membri del direttivo. Infine il coordinatore nominerà altri cinque membri.