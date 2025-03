Fratelli d’Italia a congresso: "Costruiamo l’alternativa di governo per Rimini"

I congressi in questo periodo per rafforzare il partito in vista delle sfide elettorali di domani. Fratelli d’Italia ha scelto la strada. Si parte da Rimini: l’eurodeputato Stefano Cavedagna presiederà oggi il congresso (appuntamento all’hotel Terminal Palace di Miramare) nel corso del quale saranno rinnovati i vertici cittadini. Per il momento, l’unico che si è fatto avanti per la candidatura a coordinatore è Claudio Mazzarino. Diversi i temi all’ordine del giorno che Cavedagna intende affrontare. "Questo congresso – dice – segna l’inizio di un percorso destinato a costruire un’alternativa di governo che la città di Rimini merita. Una città che è in fondo alle classifiche italiane sulla sicurezza, ma il sindaco non fa nulla". Per l’europarlamentare del gruppo FdI-Ecr, "c’è urgenza di sicurezza ed investimenti sulle infrastrutture, per garantire afflusso turistico. L’unica proposta della Regione a riguardo è di fare progetti e formazione per turismo Lgbtq+. Un provvedimento folle e anche discriminatorio".

Altro tema attuale è quello dell’aeroporto, con il presidente della Regione, de Pascale, che ha convocato i sindaci interessati per avviare il percorso della legge regionale sul riordino del sistema aeroportuale. "Spero che la Regione – continua Cavedagna – non si metta pure a scrivere i piani industriali delle società di gestione degli scali e a intervenire nelle politiche commerciali. Sarebbe un ritorno al dirigismo vetero-comunista ben lontano dalla nostra logica sussidiaria. Ci sono invece grandi investimenti da parte di compagnie aeree che porteranno a Rimini nuove tratte e afflusso di turisti. Piuttosto il Pd regionale e locale si dovrebbe preoccupare di come valorizzare al meglio gli aeroporti, mettendoli nelle condizioni di fare al meglio il proprio lavoro iniziando dalle dotazioni infrastrutturali".

Capitolo balneari: Cavedagna ha pochi dubbi su ciò che accadrà. "Il governo ha ereditato una situazione disastrosa. Per alcuni partiti gli imprenditori balneari sono dei ‘prenditori’ e dei ‘furbetti’. Per noi sono l’orgoglio del nostro settore turistico. La recente sentenza del Tar della Liguria che nega la proroga al 2027 delle concessioni – sostiene l’eurodeputato – credo finisca per creare un po’ troppa confusione, dato che il governo sta lavorando al decreto attuativo che disciplina i procedimenti di asta da realizzare entro il 2027. Siamo sempre stati al fianco dei balneari".

Giuseppe Catapano