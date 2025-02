Fratelli d’Italia a congresso. Mazzarino unico candidato per guidare il partito a Rimini

Il primo obiettivo è farsi del male ed evitare le (solite) lotte interne. Fratelli d’Italia ha avviato da giorni la fase dei congressi comunali e domenica tocca a Rimini. Nel capoluogo, per il momento, l’unico che si è fatto avanti per la candidatura a coordinatore è Claudio Mazzarino, già responsabile territoriale di Rimini nord del direttivo provinciale di Fdi. Mazzarino ha costruito nel tempo contatti con i comitati cittadini da Viserba monte a Miramare. Il congresso eleggerà anche 7 membri del direttivo comunale, mentre il nuovo coordinatore ne nominerà altri 4. La logica è quella di rappresentare un po’ tutte le anime, per sedare guerre tra correnti ed eventuali recriminazioni. Il congresso di FdI si terrà domenica all’hotel Terminal Palace a Miramare. Nell’occasione interverrà l’eurodeputato Stefano Cavedagna.

Il congresso di Rimini arriva dopo quelli di Bellaria, dove è stato eletto Nicola Missiani, assessore, e Cattolica, dove per guidare il partito è stata scelta Laura Casonato, ispettore di polizia. Sabato scorso doveva essere il giorno del congresso a Missano, ma alla fine è stato tutto rinviato. Se ne riparlerà nei prossimi giorni: il nome più papabile è quello di Paola Piazza, attiva nel comitato di Porto Verde.

Infine, sarà la volta di Riccione che andrà a congresso il 16 marzo all’hotel Lungomare. Saranno tre ore, dalle 16 alle19, nelle quali il partito oltre al nuovo direttivo e coordinatore andrà a giocarsi una fetta del proprio futuro. "Il nostro obiettivo dev’essere quello di un partito unito e che lavori nei prossimi anni per riprendersi il governo della città assieme ai nostri alleati", spiega il coordinatore uscente Stefano Paolini. In passato il partito ha mostrato due anime, con la guida di Paolini da una parte e le azioni della deputata Beatriz Colombo dall’altra. Per il congresso, nei mesi scorsi, la stessa deputata aveva indicato come nome adatto alla carica Riccardo Amati. Tuttavia negli ultimi tempi sta prevalendo la realpolitick, tanto da mettere nel cassetto le vecchie discussioni e guardare al futuro il più possibile uniti. Questo potrebbe portare a una ricandidatura di Paolini in un direttivo che rappresenti tutte le visioni interne al partito.

Andrea Oliva