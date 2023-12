Fratelli d’Italia al voto. Battaglia sul direttivo

Tutti lo vogliono. E tutti lo cercano, per provare a piazzare i loro fedelissimi nel nuovo coordinamento di Fratelli d’Italia. Domani al centro congressi di Sgr si terrà il congresso provinciale per eleggere i nuovi vertici del partito della Meloni a Rimini. Nicola Marcello è l’unico candidato per il ruolo di segretario provinciale. Sia Gioenzo Renzi che Filippo Zilli, che erano i più quotati tra i possibili rivali, hanno deciso di non correre. Marcello sarà quindi eletto per acclamazione. Si annuncia invece una battaglia all’ultimo voto sulla scelta dei nuovi componenti del coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia, che si affiancheranno ai membri di diritto che ne fanno già parte. Sono 14 i posti a disposizione. Di questi, 9 saranno eletti direttamente dai partecipanti al congresso, gli altri 5 saranno scelti dal nuovo segretario provinciale. Sia Renzi, sia le parlamentari Domenica Spinelli e Beatriz Colombo e altri ’big’ del partito in questi giorni stanno lavorando per garantire ai loro fedelissimi alcuni dei 14 posti a disposizione. Intanto Marcello ha pubblicato sul sito del partito il suo programma elettorale. Tra gli obiettivi "la maggiore sinergia e collaborazione" tra tutti i rappresentanti di Fd’I, una comunicazione più coordinata, anche sui social, più partecipazione da parte di tutti ai banchetti e alle varie iniziative del partito sul territorio.