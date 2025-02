Fratelli d’Italia alle urne. Al via i congressi comunali. Dimezzati gli iscritti,. Riccione sorpassa Rimini

È tempo di congressi per Fratelli d’Italia. A più di un anno da quello provinciale (svoltosi il 3 dicembre 2023), che ha visto l’elezione di Nicola Marcello a nuovo segretario, ora tocca ai comuni. A Bellaria e Cattolica i congressi ci sono già stati. A Bellaria è stato eletto coordinatore Nicola Missiani, assesore all’urbanistica. Una conferma: Missiani era già stato responsabile bellariese di FdI. È Laura Casonato, ispettore di polizia, la nuova coordinatrice del partito a Cattolica. Ieri c’è stato il congresso a Misano, mentre il 2 marzo si celebrerà quello di Rimini. Il 16 toccherà a Riccione, che in questo momento è la città con più iscritti a Fratelli d’Italia nella nostra provincia: ha più tesserati anche di Rimini. Si faranno congressi per eleggere i responsabili territoriali anche in Valconca e in Valmarecchia.

Fratelli d’Italia arriva ai congressi comunali tra le tensioni interne tra le varie correnti a Rimini e Riccione, e con molti meno tesserati rispetto a solo un anno fa. A guardare i numeri, c’è stata una vera e propria emorragia di iscritti. A fine 2023, trainata dalla campagna di tesseramento fatta in vista del congresso provinciale, FdI poteva vantare oltre mille iscritti. Oggi sono poco più di 500. Da un anno all’altro, i tesserati si sono dimezzati. Ma Marcello, segretario provinciale e consigliere regionale di FdI, non fa drammi. "La situazione di Rimini è uguale a quelle di tante altre province, in Emilia Romagna e non solo. Gli appuntamenti con i congressi provinciali avevano dato impulso alle iscrizioni. Nell’ultimo anno poi c’è stato un calo fisiologico, a Rimini come altrove. Anzi, Rimini rispetto ad altre realtà dell’Emilia Romagna va meglio". Insomma, l’emorragia di tessere non spaventa affatto il segretario. "Il nostro partito si sta radicando sempre di più nel territorio. Stiamo formando nuovi gruppi dirigenti in vari comuni del Riminese. Chi pensa che il calo degli iscritti sia da addebitare alla gestione del sottoscritto sbaglia bersaglio. Si tratta di una situazione fisiologica, che non ha a che fare né con l’appeal di Fratelli d’Italia né con la mia segreteria".

Manuel Spadazzi