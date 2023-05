Fratelli d’Italia alza la voce nel centrodestra

Nel Pd di Santarcangelo è iniziato il balletto degli aspiranti eredi di Alice Parma. Nel centrodestra ci vorrà ancora un po’, per definire la rosa dei papabili candidati a sindaco. O meglio: alcuni nomi circolano già, e tra questi c’è quello del consigliere regionale della Lega (e già consigliere comunale a Santarcangelo) Matteo Montevecchi. Ma ancora Montevecchi non ha sciolto le ultime riserve. Dagli ambienti della Lega fanno capire che ci sono "alcuni personaggi molto autorevoli" per la candidatura a sindaco. E che, come già accaduto nel 2019 con Domenico Samorani candidato sindaco, anche nel 2024 il centrodestra si presenterà compatto alle elezioni comunali.

Ma le frizioni tra i vari partiti non mancano. Forza Italia, che nel 2019 non è riuscita a eleggere consiglieri comunali, è spesso critica nei confronti del resto della minoranza. Nella Lega ci sono un po’ di problemi interni. E poi c’è Fratelli d’Italia. A Santarcangelo il partito della Meloni era sparito dai radar da anni. E’ risorto qualche mese fa, dopo la vittoria del centrodestra alle elezioni politiche e la nascita del governo Meloni. Ai banchetti in piazza Ganganelli la domenica si vedono spesso Daniela Borghesi e Andrea Brasini, a volte il coordinatore provinciale di FdI Filippo Zilli, senza dimenticare l’eterno Daniele Apolloni, l’ex consigliere comunale. Il ruolo di Fratelli d’Italia è un’incognita per il centrodestra, perché potrebbe aspirare a un ruolo di primo piano che prima non ha mai potuto recitare.

Per quanto riguarda Domenico Samorani, anche se non si ricandiderà a sindaco era e resta uno dei ‘padri nobili’ della coalizione del centrodestra di Santarcangelo. Molto probabilmente si presenterà come candidato al consiglio comunale. Da vedere se faranno lo stesso gli altri due consiglieri di Bene in comune, Jenny Dolci e Banaba Borghini. Nella Lega è molto probabile la ricandidatura di Gabriele Stanchini, meno quella del suo capogruppo Marco Fiori, che potrebbe prendersi un periodo di pausa dalla politica attiva. Sulla scelta del candidato sindaco invece, come detto, ci vorrà ancora tempo. Ma nel centrodestra sono convinti che "la piazza di Santarcangelo sia contendibile, oggi più che mai, a prescindere da chi sarà il candidato sindaco".