Fratelli d’Italia attacca in consiglio: "Bilancio partecipativo accantonato"

Subbuglio in consiglio comunale l’altra sera a Cattolica, quando Fratelli d’Italia ha attaccato l’amministrazione sul bilancio partecipativo. "A distanza di un anno l’amministrazione comunale ha già accantonato uno dei pilastri del programma elettorale delle forze di maggioranza, il bilancio partecipativo – ha detto in consiglio comunale il consigliere Flavio Mauro – questa è l’ennesima dimostrazione di una scarsa visione del futuro cittadino da parte delle forze che governano Cattolica. Secondo l’osservatorio sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle votazioni hanno partecipato un numero irrisorio di cittadini. Stando alla stampa meno di 500".

Secondo il consigliere Mauro sarebbe la "logica conseguenza della scarsa pubblicità effettuata dall’amministrazione, circa i progetti e le modalità di votazione. Tutto ciò è indice di poca comunicazione tra amministrazione e cittadini. La ricetta che abbiamo suggerito in sede di approvazione del regolamento, nel luglio 2022, era di istituzionalizzare i comitati di quartiere in modo che il bilancio partecipativo potesse partire da questi ultimi attraverso il coinvolgimento dei residenti, così da evitare contrasti tra cittadini e promotori del progetto. Pertanto ho ritenuto opportuno presentare un’interrogazione consiliare in modo da comprendere le ragioni che hanno portato l’amministrazione ad accantonare il bilancio partecipativo".