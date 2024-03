Fratelli d’Italia attacca: "Pasqua in tono minore, comunicazione bocciata"

Pasqua in tono minore per Stefano Paolini, coordinatore di Fratelli d’Italia che punta il dito contro l’amministrazione comunale. "Mancano pochi giorni alla Pasqua e la nostra preoccupazione, come quella di tanti riccionesi, continua a crescere. Non ci sono prenotazioni, lo dicono gli stessi operatori turistici, ed è inutile, come invece sta facendo l’amministrazione comunale, imputare le colpe al calendario. La Pasqua non arriva presto o tardi, arriva. Inutile accampare scuse".

Per Paolini le responsabilità non vanno ricercate nel calendario, bensì nelle "mancanze dell’amministrazione. La prima è che Riccione non è pubblicizzata da nessuna parte. Non c’è niente. Tutti gli eventi organizzati sono eventi chiusi, per un pubblico molto ridotto, a pagamento e privi di un appuntamento eclatante come potrebbe essere, per esempio, un mega concerto all’aperto con un nome altisonante che possa fungere da richiamo". Inoltre "Riccione non ha comunicazione. Comprendiamo il malumore del tessuto economico della città. Temiamo ripercussioni in termini di presenze e di consensi".