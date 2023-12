Fratelli d’Italia cerca casa. Colombo: "Ma io sono l’unica a pagare la sede del partito"

"Sono l’unica parlamentare ad aver aperto una sede e ad averla messa a disposizione del partito, anche provinciale". La deputata di Fratelli d’Italia Beatriz Colombo va all’attacco. E la sede della discordia, in via Bastioni Settentrionali, finisce per spaccare il partito della Meloni a Rimini. Le parole di Gioenzo Renzi ieri non sono passate inosservate. Il consigliere non ne vuol sapere di vedere venduta la sede storica che lui stesso ha contribuito a offrire al movimento per circa trent’anni. Così ha lanciato il sasso verso le due parlamentari, la senatrice Mimma Spinelli e la deputata Beatriz Colombo. Il ragionamento di Renzi è presto detto: se lui per tanti anni ha contribuito di tasca propria alla manutenzione di quella sede a disposizione di tutti, perché oggi i parlamentari non si impegnano per dare una sede ai Fratelli?

La senatrice Mimma Spinelli ha deciso di non rispondere all’invito di Renzi. Beatriz Colombo, invece, lo fa, offrendo anche qualche colpo di fioretto. "Conosco la situazione della vecchia sede e mi dispiace vederla in disuso – dice – Dopotutto è proprietà della Fondazione. D’altra parte sono anche l’unica parlamentare ad aver aperto una sede (in viale Ceccarini a Riccione, ndr) ed ad averla messa a disposizione del partito anche a livello provinciale. Abbiamo il collegamento a internet, una piccola biblioteca e connessione tv in diretta con i lavori di Camera e Senato. È stato il mio contributo al territorio appena iniziato il mio mandato. Le mie radici e il mantenere un contatto diretto con l’elettorato sono parte del mio modo d’essere. Il lavoro si divide tra gli spazi in viale Ceccarini e Roma. La sede è il motore di tutta la mia attività, ricevo persone da tutta la regione e non solo. Ho appuntamenti fissati già per metà gennaio". In un sol colpo la Colombo bacchetta la senatrice e prende la mira contro altri Fratelli riccionesi. "Forse chi finanzia la sede di Riccione Paese potrebbe valutare di riprendere in mano quella di Rimini, ma è solo un’ipotesi".

Il botta e risposta chiama in causa anche il neo segretario provinciale Nicola Marcello, che fissa alcuni paletti. "Per prima cosa la Fondazione è altra cosa rispetto al partito, dunque le decisioni vengono prese dalla Fondazione stessa in piena autonomia". Tuttavia "quanto posso fare è impegnarmi per cercare la nuova sede di Fratelli d’Italia a Rimini".

Andrea Oliva