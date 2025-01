Fratelli d’Italia critica il bilancio: "Questa è la giunta delle tasse"

Attacca Fratelli d’Italia sul bilancio di previsione della Regina. "Questa è l’amministrazione delle tasse – spiega Flavio Mauro (in foto), consigliere comunale Fratelli d’Italia – infatti lo scorso anno è stata aumentata l’imposta di soggiorno e quest’anno l’addizionale Irpef, facendo passare le scelte politiche prese a Cattolica per decisioni del governo nazionale. La nostra proposta era quella di tagliare l’addizionale Irpef anziché aumentarla. Sono stati poi tagliati i fondi all’interno del piano triennale dei lavori pubblici in merito al restauro di Piazza della Repubblica per gli anni 2025 e 2026, infatti si passa da un milione e 200mila previsti lo scorso anno a 700mila euro per il solo 2026, stralciando interamente i 300mila euro previsti per il 2025 ed ulteriori 200mila per il 2026, facendo slittare un intervento fondamentale per Cattolica. Inoltre sono state dimezzate le risorse in merito al controllo del territorio attraverso l’ausilio di telecamere a vantaggio invece di interventi di polizia locale volti semplicemente a fare cassa e non all’ordine pubblico". Infine: "Dall’altro lato però si prevede di accendere un mutuo di 120mila euro per realizzare la pista ciclabile Torconca – aggiunge ancora il consigliere Mauro –, quando invece si potevano ricercare fondi esterni evitando di indebitare inutilmente il Comune, come avviene nelle amministrazioni limitrofe. Si continua poi a finanziare il Bilancio Partecipativo che rappresenta uno dei più grandi fallimenti di questa amministrazione, che ha portato al voto meno del 3% degli aventi diritto (380 votanti effettivi)".