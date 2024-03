Fratelli d’Italia e Lega: "Bene il progetto, ora vigileremo su tempi e lavori"

"Un progetto accattivante per cui tutti facciamo il tifo". Raccoglie solo consensi, da sinistra a destra, in consiglio comunale il progetto del nuovo ’Neri’. Ma, dai banchi dell’opposizione arriva anche qualche ’però’. "Attenzione a non farsi troppe illusioni – sottolinea il capogruppo della Lega, Matteo Zoccarato – Siamo solo all’inizio di un lungo e delicato iter burocratico, che vedrà terminarsi non prima di 2 anni. E noi staremo col fiato sul collo all’amministrazione perché tutto giri liscio". "Fratelli d’Italia sostiene da sempre e con convinzione il progetto del nuovo stadio all’inglese – dice il consigliere Carlo Rufo Spina – Tuttavia voglio ricordare che il progetto deve accompagnarsi anche alla rigenerazione globale di tutta l’area circostante che non può prescindere dalla risoluzione della vertenza con Asi. Perchè accanto allo stadio abbiamo bisogno di un’area verde e di una grande area ad uso parcheggio che Asi è pronta a cedere gratuitamente al Comune. Mentre l’edilizia popolare deve essere traslata più lontano dalla curva, verso la via Ugo Bassi. E abbiamo anche bisogno che il progetto del supermercato parta quanto prima, in modo tale che il nuovo stadio sorga in una zona rigenerata e non più degradata quale è quella attuale". E il vice coordinatore di Forza Italia Davide Frisoni torna a invocare lo spostamento fuori dal centro storico del nuovo stadio.