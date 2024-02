Fratelli d’Italia, ecco il direttivo provinciale. Marcello distribuisce incarichi e deleghe

Quattro nuovi membri nel direttivo provinciale di Fratelli d’Italia, nominati direttamente dal segretario Nicola Marcello. Sono Claudio Mazzarino, responsabile territoriale di Rimini nord; Giulio Mignani, referente per la comunicazione e responsabile organizzazione elettorale Rimini sud; Fabio Pandolfi (assessore a Novafeltira), responsabile per la Valmarecchia, ambiente e Pnrr; Alberto Renzi, responsabile economia e finanza del partito. I nuovi consiglieri sono stati annunciati nella prima riunione del direttivo di Fd’I. Marcello ha tenuto un posto libero per nominare una figura di rilievo nei prossimi mesi. Il primo direttivo è servito anche a condividere idee e obiettivi in vista delle elezioni di giugno. I 4 consiglieri nominati si aggiungono a quelli eletti al congresso del 3 dicembre, a cui Marcello ha affidato le deleghe: Sara Borghesi (seguirà le pari opportunità), Lara Cecchini (legalità e immigrazione), Maria Nicoletta De Cristofaro (scuola), Maurizio Fabbri (responsabile Rimini sud), Nicoletta Gagliani (rapporti con enti locali), Daniele Genghini (responsabile di San Clemente, Montescudo, Gemmano e Montefiore), Costanzo Merla (tesseramento e circoli), Alessio Napoleone (comunicazione web) e Alessandro Pierotti (lavoro). Al primo direttivo hanno partecipato anche i presidenti dei circoli territoriali Daniela Borghesi (Santarcangelo), Giuseppe Di Monte (Coriano), Nicola Missiani (Bellaria) e Stefano Paolini (Riccione). Fanno parte di diritto del direttivo provinciale le parlamentari Beatriz Colombo e Domenica Spinelli, Gioenzo Renzi, Flavio Mauro.