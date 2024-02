Fratelli d’Italia: "I nostri militanti sono più che raddoppiati"

Mentre il Pd soffre di un’emorragia di tesserati, in casa di Fratelli d’Italia il problema è quello opposto: riuscire a strutturarsi adeguatamente nel territorio, considerando il boom di iscritti. Che significa dotarsi di un’organizzazione più capillare e di più sedi, anche in vista delle elezioni europee e comunali di giugno.

Nel corso degli ultimi anni, nel Riminese, tanti sono passati da Lega e Forza Italia a Fratelli d’Italia. Ma la diaspora è cresciuta in maniera esponenziale negli ultimi mesi. Lo sa bene Nicola Marcello, il segretario provinciale di Fd’I a Rimini. Eletto a dicembre, Marcello si è ritrovato nelle mani un partito che oggi "conta oltre mille iscritti. Per la precisione ne abbiamo 1.060, anche se è un dato per difetto – ci tiene a sottolineare il segretario – visto che alcuni nuovi tesserati sono ancora in attesa del vaglio degli uffici centrali". Nel Riminese Fratelli d’Italia "ha di fatto più che raddoppiato i suoi iscritti nell’ultimo anno e mezzo. Erano meno di 500 alla fine del 2022, e oggi sono 1.060". Proprio ieri Marcello ha convocato il primo direttivo provinciale di Fratelli d’Italia da quando è diventato, a dicembre, il nuovo segretario del partito. Un incontro servito a strutturarsi meglio nel territorio e ad affidare vari incarichi, anche in vista della campagna elettorale di giugno.

A proposito: il centrodestra deve ancora sciogliere molti nodi sui candidati sindaci. Per ora sono certi soltanto i candidati di 5 comuni, sui 16 che andranno al voto per le amministrative. I problemi maggiori il centrodestra li ha a Santarcangelo, Misano, Verucchio, ma vanno risolte anche le tensioni a Bellaria con alcune liste civiche.