Fratelli d’Italia: "La promozione ferma a Natale"

Nell’uovo di Pasqua al momento non si trova nessun evento. Fratelli d’Italia attacca a testa basa l’amministrazione comunale sulla programmazione primaverile. "Incredibile – dice il consigliere comunale e coordinatore locale di Fratelli d’Italia, Stefano Paolini – all’uscita del casello autostradale ci sono ancora i cartelli che pubblicizzano Natale. Non volevo crederci, ma quando numerosi operatori commerciali ce lo hanno segnalato sono andato a vedere di persona ed è proprio così. Ma come siamo messi? Dove sta la famosa programmazione turistica tanto decantata dalla Angelini e dalla sua maggioranza? Come si fa a invitare i turisti a venire a Riccione per Pasqua se fuori dal casello ci sono ancora le pubblicità del Natale?".

La solita storia, accentuata quest’anno dal fatto che la Pasqua cadrà bassa, a fine marzo, e il tempo per pubblicizzare un palinsesto di eventi si fa ristretto. "Se vogliamo essere competitivi, se vogliamo dare sostegno ai nostri operatori non possiamo permetterci scivoloni di questo genere. Non è ancora arrivato il minimo segnale del palinsesto pasquale, non sappiamo se tra categorie e Comune se ne sia parlato. Arrivano segnali preoccupati dalla base. Pertanto chiedo innanzitutto che al più presto si ponga rimedio togliendo quei cartelloni perché così facciamo soltanto ridere confermando ciò che noi di Fratelli d’Italia abbiamo sempre detto: siamo in mano a incompetenti totali su tutti i fronti e spero che i riccionesi traggano da queste considerazioni il motivo per esprimere il loro sdegno e le loro perplessità". Poi c’è Claudio Cecchetto con cui FdI ha intavolato ormai un confronto. "Leggo che il famoso dj avrebbe rifiutato quanto proposto dall’amministrazione comunale che in pompa magna aveva dato notizia della partnership (scegliere la playlist per la filodiffusione cittadina). Qualcuno spieghi, per favore. Perché così rischiamo di farci ridere dietro da mezza Italia".