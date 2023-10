Fratelli d’Italia, la resa dei conti. Si cerca un candidato esterno

Un candidato della società civile per provare a prendersi il municipio di Riccione. È la carta che sta giocando una parte di Fratelli d’Italia nel tentativo di evitare un sanguinoso confronto interno e il rischio di vedersi sorpassare da altri partiti e civiche nella scelta del candidato sindaco. I movimenti sono già in corso in attesa che si esprima il Consiglio di Stato sull’annullamento delle elezioni del 2022. In caso di ribaltone con Daniela Angelini che torna in municipio, tutto cadrebbe. Altrimenti la corsa alle elezioni di giugno è già lanciata. Quanto detto dalla commissaria provinciale di Fd’I, Montaruli, alle civiche di centrodestra, ovvero che il candidato questa volta spetta ai Fratelli, è un segnale di una partita che si gioca su due fronti: quello romano e quello riccionese. A Roma Fd’I potrebbe far valere il suo attuale peso. Ma serve poi avere indicazioni precise dal territorio, ed è qui che si sta consumando un confronto che potrebbe indebolire il partito. Da una parte c’è il blocco Colombo, con l’attuale parlamentare Beatriz, il padre e una parte del partito, storici rappresentanti della destra a Riccione. Dall’altra c’è l’attuale coordinatore Stefano Paolini che può giocarsi il sostegno della senatrice corianese Spinelli e di una buona parte del partito a livello provinciale. Poi ci sono tanti che alle ultime elezioni avevano scelto Cecchetto, ma stanno tornando a ‘casa’. Numeri importanti se si dovesse andare al congresso.

A livello provinciale è già iniziata quella che si prospetta come una lunga battaglia che dovrebbe portare al confronto alla fine dell’anno. Se dovesse accadere la medesima cosa a Riccione, la battaglia interna potrebbe essere sfruttata da alcuni alleati per cogliere l’occasione di piazzare il colpo e portare l’inerzia della scelta del candidato dalla propria parte. Per evitare autogol c’è chi sta cercando fin d’ora il candidato ufficiale di Fd’I nella cosiddetta società civile. Attualmente, infatti, sono pochi i profili che il partito potrebbe esprimere per un sindaco. Nel blocco Colombo è in ascesa il nome di Giulio Mignani, già presidente del consiglio comunale, un passato in Forza Italia, un presente tra i Fratelli ed anche marito della parlamentare. Nel blocco opposto si cercano alternative e si tende l’orecchio a Roma in attesa della sentenza del Consiglio di Stato.

Andrea Oliva