Fratelli d’Italia, la svolta. Nicola Marcello al timone. Zilli: "Ora ritroviamo unità"

Nicola Marcello al timone di Fratelli d’Italia. Il congresso per eleggere il nuovo coordinatore provinciale del partito e il nuovo direttivo si terrà domenica, ma il copione è già scritto. Marcello è l’unico che ha avanzato la candidatura. Il consigliere comunale ha raccolto – con largo anticipo – il numero di firme dei tesserati di Fd’I necessario a sostenere la sua candidatura. Ne ha presentate una novantina, più di quelle che servivano. Correrà da solo, Marcello. Né il decano Gioenzo Renzi, né Filippo Zilli, che è stato per due anni commissario provinciale di Fratelli d’Italia, si candideranno al ruolo di coordinatore. Pace fatta dunque in casa dei Fratelli, dopo le polemiche dei mesi scorsi? Non proprio. Piuttosto somiglia a una tregua armata, anche in vista delle elezioni amministrative che vedranno al voto 16 comuni del Riminese nel 2024, quando il partito della Meloni rivendicherà il ruolo di leader nell’alleanza del centrodestra. Zilli, a pochi giorni dal congresso, rompe finalmente il silenzio e spiega la scelta.

Molti erano certi che lei si sarebbe candidato a coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia: come mai ha rinunciato?

"Tanti in effetti me l’avevano chiesto – spiega – Ma alla fine ho scelto di non correre. Lo faccio per il bene del partito, per l’unità del nostro gruppo. Sarà un congresso con un candidato unitario alla segreteria provinciale del partito. A differenza di quanto è accaduto più volte in passato, ai tempi di Alleanza nazionale".

Prima le dimissioni da consigliere comunale, ora la scelta di non correre al congresso: sta per caso pensando di lasciare il partito?

"No, affatto. Sono e resto convintamente in Fratelli d’Italia. E rivendico con orgoglio il lavoro che abbiamo fatto in questi due anni. Siamo riusciti ad eleggere due parlamentari, Domenica Spinelli e Beatriz Colombo. A Rimini abbiamo quattro consiglieri comunali, siamo presenti in consiglio a Cattolica, siamo tornati in consiglio a Riccione. Ma soprattutto abbiamo creato una squadra nel territorio".

Ma lei ora ha deciso di andare in panchina…

"Io credo che siano state poste le basi per una crescita del partito nella nostra provincia. Si è creato un bel gruppo. Ma diciamo che alcune persone, in questi due anni, non hanno dato il contributo che ci aspettava da loro per far crescere il partito. Spero che il congresso di domenica serva a superare divisioni e correnti. Ne abbiamo bisogno".

Se potesse tornare indietro, rifarebbe la scelta di dimettersi da consigliere?

"Non ho rimpianti. L’ho fatto per motivi personali. Non rispondo a certe polemiche. Questo è il momento della responsabilità e dell’unità".

Manuel Spadazzi