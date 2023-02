Fratelli d’Italia lancia la sfida per la Valconca

Fratelli d’Italia lancia ufficialmente la sfida in vista delle prossime elezioni comunali previste in Valconca. Il partito di Giorgia Meloni, in salsa riminese fissa dunque come primo obiettivo la vittoria alle elezioni comunali previste a Gemmano già a metà maggio. E a proposito dell’ambizioso piano di ’conquista elettorale’ della Valconca, il coordinatore ufficiale in Valconca del "primo partito italiano, secondo le stime delle ultime tornate elettorali" Simone Mazzi ha già le idee chiare: "Il nostro obiettivo è quello di presentarsi alle prossime elezioni amministrative, già a Gemmano, poi nel 2024 in tutti gli altri Comuni in lizza, con una lista civica e un simbolo unico che raggruppi tutte le forze che si rispecchiano e desiderino convergere nei valori del centro destra – spiega Mazzi –. E’ sotto gli occhi di tutti l’incapacità della sinistra in questo territorio, e come oramai lo stesso Pd sia in totale declino. I progetti della sinistra in Valconca hanno solo visto spreco di denaro pubblico, con foto e campagne pubblicitarie spesso solo di facciata. Non bastano le sagre e le feste di ogni tipo per far risalire i consensi dei cittadini, che sono oramai al minimo storico. Occorre una nuova politica per il territorio, che crei solidarietà concreta in capo sociale e culturale. Le famiglie in Valconca sono allo stremo, sempre meno sono i servizi a loro dedicati, nessun centro estivo organizzato dalle pubbliche amministrazioni nè tantomeno servizi di assistenza e soccorso alle famiglie indigenti".

Infine, dal coordinatore della Valconca per Fd’I arrivano alcune conclusioni: "La sicurezza globale del territorio è sempre più frutto dell’improvvisazione con una percezione da parte della cittadinanza di instabilità – continua Mazzi – che genera timori e paure. In ambito poi di gestione del territorio e dell’ambiente anche i recenti dissesti idrogeologici in Valconca, con tutte le frane e gli smottamenti presenti, confermano che urge una programmazione ben diversa rispetto agli ultimi anni".