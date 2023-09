Fratelli d’Italia nella bufera. Zilli lascia il consiglio: "Ma resto al timone"

Terremoto nel centrodestra. Filippo Zilli da ieri non è più consigliere comunale di Fratelli d’Italia. Lascia l’aula dopo 7 anni. Lo fa senza polemica, assicurando che la sua è "una scelta personale. Non è stata una decisione facile da prendere, ma la ritengo quella giusta". Dettata "dai tanti impegni: con il partito, di cui sono vicecommario provinciale a Rimini, familiari e professioniali". Ricorda Zilli di aver detto ai suoi "già alla vigilia delle elezioni del 2021 che, in caso di sconfitta, avrei lasciato a metà mandato per dare spazio a qualcun altro, cosi da farlo crescere come amministratore. Non ho mai creduto agli incarichi multipli, è necessario un ricambio in politica". Zilli la butta soprattutto sul personale: "Il tempo a disposizione è sempre meno nelle nostre vite e tra partito, lavoro, famiglia, ne rimane davvero poco. Ho quindi ritenuto giusto lasciare il mio posto a chi potrà dare maggior impegno nel ruolo di consigliere".

Al posto di Zilli entrerà Ada Di Campi, l’ex poliziotta ferita dalla banda della Uno Bianca, la prima dei non eletti di Fratelli d’Italia (con 241 preferenze). Che ieri ha interrotto le vacanze per ritornare a Rimini e firmare i documenti. Il suo debutto come consigliere già la settimana prossima. "Sono davvero contenta di entrare il consiglio e darò il massimo, per il bene di Rimini e dei riminesi", promette la Di Campi. Che sull’addio di Zilli commenta: "Una scelta personale, il partito è più solido che mai".

In realtà, dietro le dimissioni di Zilli ci sono (anche) le forti tensioni tra lui e il ’decano’ e capogruppo di Fratelli d’Italia, Gioenzo Renzi. Zilli, che resterà come detto il vicecommissario provinciale del partito, vorrebbe rinnovare i vertici di Fd’I. Tra lui e Renzi ci sono state tante scintille in questi due anni, sia sulle candidature (Renzi non ha ancora digerito l’esclusione dalla corsa al Senato, l’anno scorso) sia sualcuni temi strategici per la città. Non a caso Zilli guarda già "alla riorganizzazione imminente di Fd’I che avverrà entro fine anno con i congressi comunali e provinciali: daranno nuova linfa e vitalità al partito, attribuendo incarichi e compiti". E lui, anche se ancora non lo dice, è pronto a candidarsi al timone del partito.

Il suo addio al consiglio comunale ha fatto tanto rumore. Renzi si dice stupito. "L’ho saputo ieri tramite la nostra chat. Magari prima dircelo faccia a faccia". Renzi assicura che "Zilli lascia per motivi personali e non ci sono problemi con lui". E Zilli ribadisce: "Mi dimetto per una scelta personale e senza polemica". Ma mentre lo dicono, a entrambi sta già crescendo il naso. Come Pinocchio.

Manuel Spadazzi