Fratelli d’Italia: "Pieno appoggio a Filippo Giorgetti"

"Fratelli d’Italia conferma la fiducia e il pieno appoggio al sindaco Filippo Giorgetti alle prossime elezioni comunali". Nero su bianco: così la nota di Fd’I dopo l’incontro di domenica all’hotel Boston. A cui erano presenti esponenti di riguardo del partito della Meloni: il vice ministro Infrastrutture e trasporti Galeazzo Bignami, l’onorevole Beatriz Colombo, la senatrice Domenica Spinelli, il senatore Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale di Fd’I. E ancora Stefano Cavedagna, portavoce di Gioventù nazionale, Nicola Marcello, coordinatore provinciale, e Nicola Missiani, coordinatore cittadino. "Un pranzo con oltre 100 persone – segnala Fd’I – una manifestazione di interesse e sostegno al gruppo di lavoro del partito a Bellaria Igea Marina". "Il presupposto – afferma Missiani – come gli intenti, è quello di lavorare in stretta sintonia con il governo e con i parlamentari del nostro territorio che ci sostengono e ci stimolano. La nostra idea della politica locale è quella di creare le condizioni di inclusione senza escludere nessuno, senza distinzioni e privilegi, per il bene comune della città".