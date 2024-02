Fratelli d’Italia punta alla doppia cifra

Un risultato a doppia cifra alle prossime comunali, da raggiungere con una lista forte, fatta di persone ben note a Bellaria Igea Marina, dall’imprenditoria alla politica. Fratelli d’Italia vuole diventare la spalla su cui Filippo Giorgetti può contare per la riconferma in municipio. "Siamo convinti di poter fare bene – premette il coordinatore provinciale Nicola Marcello –. Stiamo lavorando ad una lista forte". I nomi al momento non vengono dati. Potrebbero esserci sorprese con politici ben noti a Bellaria.

Un buon risultato di Fdi alle urne sarebbe importante per Giorgetti che deve fare i conti con gli attacchi che stanno arrivando dalle formazioni di centrodestra ad oggi fuori dalla coalizione che lo sostiene. Obiettivo comune e Noi ci siamo non hanno lesinato critiche all’amministrazione Giorgetti. Un fuoco di fila che ha visto protagonista anche l’ex primo cittadino Enzo Ceccarelli, puntuale nel contestare l’operato dell’attuale sindaco e giunta. Il confronto tra Ceccarelli e Giorgetti è più che mai attuale e vede nel Partito democratico il terzo incomodo che spera nel passo falso dei due litiganti. Ma nel centrodestra a sostegno della candidatura di Giorgetti c’è chi vuole contare di più e portare voti numericamente pesanti. Alle ultime comunali Fratelli d’Italia arrivò a prendere circa il 3,5%. In giugno, potendo contare anche sull’effetto election day che unirà le amministrative con le Europee, "contiamo di arrivare a ben altri risultati, certamente a doppia cifra" premette Marcello.

Per riuscirci i Fratelli dovranno costruire in breve tempo una lista con persone che sappiano intercettare preferenze. Pare invece che sia scartata l’ipotesi di inserire nomi di richiamo, ma con limitate possibilità di portare consensi. La strategia di Fratelli d’Italia è servita, come anche quella del sindaco Giorgetti. La mossa del primo cittadino e candidato alle urne sta nell’aver cambiato nome alla propria lista per rilanciarne l’azione politica e farla crescere con nuovi innesti. Una delle novità importanti sta proprio nel nome della lista che oggi riporta la parola ’sindaco’. Insomma nel centrodestra il confronto è più che mai acceso, anche se è solo agli inizi.

a. ol.