Fratelli d’Italia riparte da Piscitelli e Borghesi

Il primo grande obiettivo è costringere Filippo Sacchetti, candidato del centrosinistra, al ballottaggio. Ma Fratelli d’Italia, forte del consenso nazionale, punta anche a essere di nuovo protagonista in consiglio comunale, dove manca da 5 anni. Il partito della Meloni a Santarcangelo si ripresenta alle elezioni con la coalizione composta da Forza Italia e Lega a sostegno di Luigi Berlati, il candidato sindaco del centrodestra. Dodici i candidati della lista. Tra loro spiccano i nomi di Italo Piscitelli, imprenditore, in passato già consigliere comunale (con Forza Italia) e candidato sindaco, e di Daniela Borghesi, commessa in un negozio di ottica, referente di Fd’I a Santarcangelo. Completano a squadra Franco Sebastiano, ex ufficiale dell’aereonautica in pensione e allenatore di calcio nelle giovanili del Rimini, già candidato a Santarcangelo nel 2019; Andrea Aletta, dirigente aziendale; Francesco Di Pumpo, militare; Monica Gambuti, impiegata nel settore alberghiero; Roberto Gambuti, informatore farmaceutico; Marco Marini, poliziotto in pensione; Matteo Resta, militare; la scrittrice Ombretta Restelli; Laura Stacchini, infermiera in pensione; Luca Vicario, impiegato. "La nostra – dice con orgoglio Nicola Marcello, il segretario provinciale di Fratelli d’Italia – è una lista che abbraccia i vari ambienti della società". Ammette, Marcello, che non è stato facile: "Ricordo che solo 5 anni fa non avevamo la lista a Santarcangelo". E Daniele Apolloni, ex consigliere e storico esponente di Fratelli d’Italia, ha deciso di candidarsi con Barnaba Borghini nella lista Alleanza civica. "Voglio ringraziare tutti i candidati – conclude Marcello – e naturalmente anche le 253 persone che ci hanno dato fiducia e hanno sottoscritto la nostra lista". Questo giovedì alle 15, in biblioteca, si terrà il primo confronto pubblico tra i tre candidati sindaci, Berlati, Borghini e Sacchetti. Nel dibattito, promosso dalla Confesercenti, si parlerà di commercio e altri temi.