Fratelli d’Italia, un affare di famiglia. Colombo lascia e ‘promuove’ il marito

Fratelli e parenti in Fd’I. L’indomani della sentenza che riporta in municipio Daniela Angelini, l’onorevole Beatriz Colombo annuncia le sue dimissioni da consigliere comunale. E nel farlo ‘promuove’ per un ruolo politico nel partito il marito Giulio Mignani, da alcuni mesi tra le file di Fd’I. L’onorevole aveva già annunciato le dimissioni dal consiglio in primavera. L’attesa era durata alcune settimane, poi la caduta della giunta per effetto della sentenza del Tar aveva azzerato le intenzioni. Oggi è lei stessa a precisare: "Mi dimetterò da consigliere per far spazio al primo dei non eletti Stefano Paolini che nella stessa ottica di evitare doppi incarichi, lascerà l’incarico di coordinatore cittadino ad un successore con capacità amministrative che sono convinta saprà gestire al meglio l’impegno e l’entusiasmo dei nostri militanti. Quindi tante novità, più spazio a chi lavora per il territorio ed a chi fa militanza attiva, con un rinnovo degli incarichi, del direttivo riccionese e provinciale che darà nuova linfa ed un’organizzazione seria, capace di avere tra le sue fila i futuri nuovi amministratori di questo territorio". Né Paolini né il partito commentano, tuttavia il problema del cumulo degli incarichi era stato sollevato dal partito per le cariche elettive e non per quelle politiche. Tant’è che il coordinatore regionale è Michele Barcaiuolo, è anche senatore in Parlamento. Dunque le dimissioni di Paolini non sono scritte. Ma la deputata Colombo la pensa diversamente, e parlando dell’imminente congresso si esprime così: "Vorrei ringraziare i nostri componenti della segreteria regionale per il Congresso che stanno facendo un gran lavoro, in primis mio marito Giulio Mignani. A seguito del congresso ci saranno cambiamenti anche nella mia città, Riccione".

Il ritorno in municipio della coalizione di centrosinistra ha fatto ripartire la stagione politica anche nel centrodestra. "Come Fratelli d’Italia accogliamo la sentenza del Consiglio Stato ed il ritorno del sindaco Angelini a cui auguro, nell’interesse dei riccionesi, buon lavoro. Ringrazio inoltre il commissario Stentella per il lavoro svolto. Ora siamo pronti a ripartire con una minoranza coesa che conta anche due consiglieri aggiunti lungo il cammino: di certo questo periodo di riflessione ha creato più mal di pancia nella maggioranza che nell’opposizione".

Andrea Oliva