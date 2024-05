Fratelli d’Italia: : "Un mandato solo non basta"

Una squadra di 15 persone, sette donne e otto uomini, tutti uniti sotto il simbolo di Fratelli d’Italia, a sostegno della candidatura di Filippo Giorgetti. A Bellaria è stata presentata ieri la lista FdI, alla presenza della senatrice Domenica Spinelli, dell’onorevole Beatriz Colombo e del coordinatore provinciale Nicola Marcello. Immancabile il candidato, per il suo secondo mandato, Filippo Giorgetti. "Siamo un gruppo misto e eterogeneo, arricchito da ogni singola persona e delle singole esperienze – dichiara Nicola Missiani, 55 anni, candidato capogruppo della lista di Fratelli d’Italia – Con tutti gli altri gruppi di maggioranza abbiamo sostenuto per questi primi 5 anni Giorgetti e continueremo a farlo. Tanto è stato fatto ma ci sono opere pronte a essere completate. Un mandato solo non basta, è doveroso e giusto sostenere il sindaco Giorgetti anche per queste nuove amministrative".

Missiani vive a Bellaria Igea Marina da 27 anni e per dieci è stato presidente di quartiere a Bellaria Centro. Ad oggi è presidente della Commissione servizi sociali consultiva e presidente della Farmacia comunale. "Ho portato a Bellaria Igea Marina il partito Fratelli d’Italia cinque anni fa – continua Missiani – e sono molto orgoglioso della squadra che anche questa volta abbiamo formato. Siamo pronti a lavorare per la nostra città". Nella rosa di nomi dei candidati di FdI, ci sono dei giovanissimi, classe 2001 e 2002, dei commercianti, personaggi noti del mondo sociale, della cultura e della ristorazione: Anna Maria Autiero, classe 1973, è una docente di scuola primaria, Stefano Campisi (34 anni) è un geometra, Giovanni Capocefalo ha 23 anni ed è un bartender, Maddalena Cardinale (43 anni) ha un impiego nel personale amministrativo scolastico. Tra gli altri candidati ci sono Roberto De Cristofaro, classe 1970, noto commerciante e la ristoratrice Rosa Maria Di Sopo, conosciuta da tutti come Rosi De Luigi, del 1958. In lista con Missiani si candida anche la restauratrice Emanuela Furia (classe 1957) che ha restaurato recentemente anche il Castello Benelli di Bellaria, Arsenio Mangiesi (64enne) è un ex ispettore di polizia penitenziaria, oggi in pensione, Michela Mantovan (44enne) che è un’educatrice, la commerciante Patrizia Migale (38enne), lo studente Matteo Neri del 2002 e Gisele Aurelie Ngo Sohna (48enne), originaria del Camerun ma cittadina italiana e bellariese d’adozione, impiegata e responsabile di strutture d’accoglienza.

Rita Celli