Fratelli d’Italia, un partito per due. Il brindisi di auguri si sdoppia

Fratelli ‘diversi’ anche a Natale. Lo scambio degli auguri si è sdoppiato in Fratelli d’Italia. Prima è partita la deputata Beatriz Colombo che ha organizzato lo scambio degli auguri con brindisi nella sede che lei stessa ha aperto in viale Ceccarini alta. Venerdì pomeriggio porte aperte per il brindisi natalizio con militanti e ospiti, tra cui anche il presidente di Federalberghi, Bruno Bianchini. Ma non era questo l’appuntamento ufficiale organizzato dal partito a Riccione. Infatti 24 ore più tardi ecco che si riempie la sede di Fratelli d’Italia in viale Diaz, a poche centinaia di metri di distanza. Una settantina di persone si sono accalcate per fare festa. Sono passati a fare un saluto anche il sindaco di Coriano Gianluca Ugolini e l’assessore Roberto Bianchi.

In perfetto stile natalizio, si è riproposto ‘Un partito per due’. Il confronto prosegue e nelle settimane scorse non sono mancate le frecciate della deputata Colombo. Intervenuta sulla sede abbandonata della destra a Rimini aveva sottolineato come a Riccione lei stessa avesse aperto uno spazio per i cittadini, facendo presente ai colleghi riminesi: "Forse chi finanzia la sede di Riccione potrebbe valutare di riprendere in mano quella di Rimini". Ma almeno per Natale si è tutti più buoni così il confronto è sfumato in un brindisi. Il coordinatore Paolini ha preso parte all’aperitivo della parlamentare, mentre il giorno successivo nella sede del partito si è presentato Giulio Mignani, marito della Colombo assente giustificata.

Andrea Oliva