"Frattini è l’orgoglio di San Giovanni"

L’amministrazione comunale di San Giovanni si è complimentata con Giovanni Frattini, l’atleta marignanese che nell’ultima gara nazionale d’atletica a Modena con il lancio del giavellotto ha conseguito il risultato record di 83.61 mt, 2ª misura italiana a soli 99 cm dal record italiano all time, record italiano U23 e migliorando di quasi 5 metri il proprio miglior lancio precedente. Giovanni ha fatto la miglior gara di sempre a livello italiano, con tre lanci sopra gli 80 mt e sta scalando le classifiche verso il posto di miglior giavellottista italiano. Frattini vanta una carriera di tutto rispetto e, insieme ad altri atleti della Nuova Polisportiva Consolini, ha partecipato negli ultimi anni a diverse competizioni di livello nazionale e internazionale, conseguendo titoli e record italiani giovanili. "L’incontro è stato anche occasione per l’amministrazione comunale – spiegano gli amministratori – di confrontarsi con la Nuova Polisportiva A. Consolini e in particolare la presidente Michela Gamboni e l’allenatore Emanuele Verni, condividendo la soddisfazione per i risultati e le prospettive di crescita di tale realtà".