"Frazioni e parchi più sicuri con quaranta telecamere"

Vandali al parco, tra rabbia e la sensazione di insicurezza. Le segnalazioni giunte nei giorni scorsi dai residenti della zona Santamonica di Misano, per gli atti vandalici notturni nell’area verde, potrebbero avere una diretta conseguenza nelle azioni della giunta comunale. "Quest’anno andremo a completare la parte di videosorveglianza relativa agli accessi nelle frazioni - premette il sindaco Fabrizio Piccioni -. Ma già in passato pensavamo di terminare il comparto della videosorveglianza cittadina inserendo anche telecamere nei principali parchi cittadini. Si tratta ora di intercettare le risorse per muoversi, ma abbiamo anche risorse comunali a cui attingere".

La parola d’ordine è più sicurezza nei parchi cittadini per difendersi dagli atti vandalici dei gruppetti di ragazzini, ma anche per dare alle famiglie con bambini e a tutti coloro che utilizzano le aree verdi di giorno e anche alla sera maggiori garanzie sul presidio che la polizia locale e le forze dell’ordine possono svolgere. "Già con i lavori previsti quest’anno – riprende il primo cittadino – andremo a collocare sul territorio comunale una quarantina di telecamere. In primo luogo ci siamo concentrati sul controllo degli accessi stradali nelle varie frazioni. Questo progetto sarà completato entro l’anno. Per finanziarlo abbiamo attinto a fondi ministeriali".

Il sistema è costituito da telecamere che possono fungere anche da targa system. Un sistema integrato che consente alla polizia locale e alle forze dell’ordine che possono condividere le informazioni, di sapere chi si muove sul territorio, oltre alla regolarità dei veicoli. "Abbiamo anche installato telecamere nell’area che racchiude il palasport Rossini e la biblioteca comunale, una zona molto frequentata che abbiamo ritenuto di presidiare con la videosorveglianza". Ma del progetto a cui avevano lavorato in municipio fin da principio, manca un pezzo: i parchi. "Avevamo considerato anche la necessità di intervenire in quelli che sono i principali parchi del territorio. Già oggi il controllo degli accessi delle frazioni è importante per presidiare il territorio, ma andremo ad aggiungere un ulteriore e importante tassello".

Andrea Oliva