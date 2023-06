Frecce tricolori a Rimini, è arrivato il grande giorno: oggi lo spettacolo

Rimini, 10 giugno 2023 – Nasi all’insù per le Frecce tricolori. Ieri le prove generali della pattuglia acrobatica, in vista dello show di oggi, davanti a migliaia di persone in spiaggia. E oggi, dalle 15, sarà il grande giorno, con la pattuglia acrobatica azzurra che sfreccerà tra fumo colorato e le evoluzioni in cielo che l’hanno resa famosa nel mondo. Non solo Frecce però. Anche ieri, nel giorno delle prove, altri protagonisti dello spettacolo hanno mostrato un assaggio di cosa accadrà questo pomeriggio.

Ad aprire lo show oggi il volo dell’elicottero HH 139 del 15esimo Stormo dell’Aeronautica militare: davanti alla spiaggia calerà la bandiera nazionale accompagnata da un aerosoccorritore, mentre le note dell’inno di Mameli risuoneranno sul litorale grazie alla Publiphono. Poi voli acrobatici con due campioni di specialità, Guido Racioppoli su un Sukoi 31 e Andrea Pesenato su un CAP 231. Carlo Mariani sarà il leader del team Yak Italia, tre aerei acrobatici YAK 52. Iannacone e Prizzon (team Blue Voltige) con due motoalianti voleranno in sincronia mostrando figure di volo. Tra un’acrobazia e l’altra anche il lancio di 4 paracadutisti del Team Fly Zone. Lo show culminerà alle 16,30 con l’arrivo delle Frecce tricolori.

Ma la festa ieri a Rimini è proseguita anche alla sera, in piazzale Fellini, col ‘concertone’ del Tezenis summer festival. Migliaia i ragazzi (e non solo) sotto al palco di piazzale Fellini, per cantare e ballare con i loro beniamini. A sorpresa è salito sul palco anche Fedez (annunciato ieri all’ultima ora), che si è esibito insieme ad Articolo 31, Achille Lauro, Pinguini tattici nucleari, Tommaso Paradiso e tanti altri.