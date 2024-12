Frecciarossa e Intercity potenziano i collegamenti per Riccione durante le festività natalizie

Una flotta di Frecciarossa e Intercity marcia su Riccione per il periodo natalizio. Sono ben 12 i Frecciarossa che collegheranno la Perla verde dell’Adriatico con le principali destinazioni tra il nord e il centro dello stivale. Altrettanti gli Intercity. Una quantità di opportunità che, legata alla promozione Riccione in treno, viene vista dagli albergatori e dall’amministrazione comunale come un volano di presenze turistiche. Questo grazie anche agli incentivi per i turisti. Quelli che sceglieranno gli alberghi di Riccione in treno potranno vedersi rimborsato il biglietto, e non pagheranno l’imposta di soggiorno. Inoltre per i clienti Frecciarossa è previsto l’ingresso scontato alla mostra fotografica ‘Jacques Henri Lartigue e André Kertész. Maestri della fotografia moderna’ a villa Mussolini. Il periodo di Capodanno si sta avvicinando ed anche l’interesse dei potenziali turisti per l’utilizzo del treno come mezzo per giungere a Riccione sta aumentando sui portali.

Trenitalia ha messo a disposizione fino a 12 collegamenti Frecciarossa che consentiranno di raggiungere Riccione dalle principali città italiane: Torino, Milano, Bolzano, Trento, Pescara, Bari o Lecce. Per quanto riguarda gli Intercity, anche in questo caso sono 12 collegamenti giornalieri da Milano, Bolzano, Bologna, Pescara, Lecce e Bari ai quali se ne aggiungono due nel fine settimana: il sabato da Milano e la domenica da Lecce. La quantità di treni in fermata non tocca tuttavia i normali collegamenti regionali con Tper, che rimarranno i soliti.

"L’iniziativa ‘Riccione in Treno’ – spiega l’assessore al Turismo, Mattia Guidi – si allinea con la nostra vocazione all’ospitalità e al nostro impegno per l’ambiente. Grazie alla collaborazione con Trenitalia e l’Associazione albergatori, i nostri ospiti potranno usufruire di un viaggio comodo, veloce e sicuro, e arrivare in centro città e nel cuore delle feste più belle dell’anno che Riccione saprà offrire. Oltre a godere dei numerosi vantaggi offerti da questa iniziativa infatti, i visitatori potranno godersi una Riccione in festa pronta ad accoglierli". Per il presidente di Federalberghi, Claudio Montanari, i collegamenti ferroviari non sono una alternativa, ma un nuovo modo, necessario, per essere una meta turistica. "È semplice: senza raggiungibilità, non c’è turismo. Se vogliamo che Riccione continui a essere una destinazione turistica competitiva e sostenibile, dobbiamo investire molto di più nei collegamenti ferroviari rispetto al passato. I treni rappresentano la vera alternativa all’auto per i viaggiatori da tutta Italia. Investire sulla mobilità significa investire sul futuro del turismo. Riccione deve essere un esempio di destinazione raggiungibile e accogliente per tutti".

Andrea Oliva