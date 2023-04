Frecciarossa, nuovi collegamenti Gli hotel rimborsano il biglietto

Nuove Frecce già per la Pasqua. Per soddisfare la domanda di turisti, a partire da quella per l’imminente fine settimana, per poi proseguire con i ponti primaverili e l’estate, Trenitalia ha messo a disposizione fino a 34 collegamenti che porteranno le Frecce a puntare verso Riccione. Le Frecce partiranno da Torino, Milano, Venezia, Bolzano, Pescara, Roma, Bari o Lecce arrivando a fermarsi nella stazione della Perla verde. Solo per queste festività sono previsti 12 Frecciarossa. Mentre per i prossimi ponti di primavera sarà possibile arrivare a Riccione grazie a 8 collegamenti Frecciarossa. Spostandosi verso l’estate, saranno complessivamente 14 i collegamenti Frecce che consentiranno ai turisti italiani e a quelli stranieri di trascorrere le vacanze nella Riviera Romagnola. La possibilità di raggiungere Riccione in treno, oltre a essere un modo per evitare il traffico viaggiando tranquilli, offre anche una serie di vantaggi grazie all’operazione ‘Riccione in Treno’ che vede decine di hotel della città aderire. Chi soggiornerà in queste strutture potrà ottenere il rimborso del biglietto del viaggio (fino a 25 euro a persona per chi fa almeno tre pernottamenti; fino a 40 euro a persona per chi soggiorna almeno una settimana) e tra i benefit avrà l’esenzione dal pagamento dell’imposta di soggiorno, garantito dall’amministrazione comunale.

Altro vantaggio per chi arriverà in Frecciarossa e soggiornerà in uno degli hotel aderenti al progetto sarà un biglietto gratuito (per camera occupata) con cui entrare alla mostra ‘Frida Kahlo. Una vita per immagini’ allestita a Villa Mussolini fino al prossimo primo maggio. Nel periodo pasquale l’esposizione osserverà un’apertura straordinaria alla sera.