Freitas, il grande jazz nel cuore di Riccione

Sull’onda del concerto di Sergio Cammariere in quartetto, Viva Riccione Jazz torna domani sera con la musica d’autore di Amaro Freitas. Il pianista e compositore brasiliano darà seguito alla rassegna pasquale, a cura dell’associazione Gaspare Tirincanti, con un concerto in programma domani alle 21 alla Mater Admirabilis, in viale Gramsci. Sarà un’occasione da non perdere. A Riccione infatti il talento di fama mondiale, terrà uno dei tre concerti previsti in questa sua tournée, gli altri due si terranno a Venezia e Torino. L’artista offrirà al pubblico un’esperienza musicale intensa. Sarà un vero e proprio omaggio alla terra, all’acqua e alla spiritualità della natura con la quale si fondono le note. In repertorio anche l’ultimo album dell’artista, ‘Y’Y’, che mantiene il percorso afro-brasiliano del precedente album, ma con lo sguardo rivolto all’Amazzonia, alle foreste e alle persone che risiedono in una regione brasiliana che resiste alla distruzione imposta dai grandi poteri.

In particolare, come rimarca l’organizzazione: "Freitas con la sua musica esplora la relazione tra uomo e ambiente attraverso una fusione di jazz contemporaneo e riferimenti alla cultura indigena brasiliana. Così la chiesa, pochi passi dal mare, diventerà un tempio sonoro di meditazione laica, in cui le note si intrecceranno al sacro silenzio dello spazio. Un contesto ideale per accogliere la visione musicale del pianista, che si fa preghiera, contemplazione e poesia". Per l’occasione si potranno ascoltare anche altri brani tratti da Sangue nero, Rasif e Sankofa. L’ingresso al concerto è libero. La rassegna Viva Riccione Jazz, organizzata in collaborazione con il Comune, continuerà domenica con una leggenda italiana del jazz, si tratta di Enrico Rava che con il suo progetto Fearless Five, affiancato da giovani e talentuosi musicisti, si esibirà sotto la piramide del Cocoricò. In questo caso l’ingresso sarà a pagamento.

Nives Concolino