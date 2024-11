Fresi è Dioggene: "Il mio monologo è un ‘inno’ al rispetto tra le persone"

È Stefano Fresi, apprezzato attore teatrale, cinematografico e televisivo, il protagonista dello spettacolo Dioggene, in programma stasera alle 21 al Palazzo del Turismo di Riccione. Inserito nel cartellone de La Bella stagione, lo spettacolo scritto e diretto da Giacomo Battiato passa dal Medioevo all’attualità per indagare l’animo umano di ieri e di oggi. Diviso in tre quadri, ruota su un unico personaggio, Nemesio Rea, interpretato da Fresi, che intanto svela aneddoti legati a Rimini e Riccione.

Come si svolge Dioggene?

"Si svolge in tre atti nei quali il protagonista riveste più ruoli. Nel primo interpreta Oddi, giovane attore che mette in scena un testo incentrato sulla storia di un bifolco abbandonato e maltrattato dal padre. Fugge da casa e si trova con un signore senese, quindi in mezzo alla battaglia di Montaperti del 1260 tra Siena e Firenze".

Poi il secondo atto.

"In questo l’attore, ormai cresciuto, è diventato una sorta di Gassman. Sta per mettere in scena Il Diavolo e il buon Dio di Sartre, ma prima del debutto la moglie lo manda a quel paese. Entrato in scena, anziché fare lo spettacolo previsto, racconta quanto la moglie dice di lui. Lo descrive come un narcisista patologico, uomo orribile concentrato su se stesso, egoista, traditore e infedele. Capisce che è vero, si vergogna di se stesso, anche perché stava mettendo in scena il testo di un malvagio. All’idea di riconoscersi pessimo si sente male e scappa dal teatro".

Quindi che succede?

"Va a vivere nella monnezza. Nel terzo atto lo si vede nel bidone del riciclo del vetro, così come Diogene aveva la botte. Sposa la sua filosofia e abbaia la verità alla gente che passa. Fa il filosofo, ma nell’immondizia e in romanesco. Questa storia è un pretesto per parlare di violenza domestica, femminicidio, guerre e altro. Il messaggio è: vogliamoci bene e rispettiamoci l’un l’altro, perché siamo delle piccole creature sbattute su un piccolo pianeta di un universo che dovremmo riempire d’amore".

Lo spettacolo parte da un mistero ritrovamento?

"Battiato nel sistemare la sua casa a San Casciano dei Bagni ha scavato una nicchia in un muro e ha trovato un pugnale del 1200, un fiorino fiorentino e uno scudo senese. Il Comune gli ha chiesto di ambientare lì una storia per raccontare il territorio, ha scritto la prima parte che a me piaciuta, per cui abbiamo proseguito".

Cos’altro sta facendo?

"Su Rai 1 è andata in onda la serie Kostas, ora disponibile su RaiPlay, in primavera forse gireremo la seconda stagione. Sempre in quel periodo dovremmo girare la tredicesima stagione de I delitti del BarLume. In teatro vorrei portare qualche replica del monologo sulla vita di Ayrton Senna, trasmesso su Sky nel trentennale della sua morte. Per il cinema ho fatto Io sono un po’ matto e tu? Per il resto ho detto no a tanti progetti e commediole, da ora in poi voglio fare solo progetti che mi piacciono davvero".

Riccione torna intanto a ospitarla.

"Con piacere, questa città è luogo delle vacanze di mia moglie e di sua nonna, che andava sempre all’hotel Vienna. Ho assistito alla sua demolizione e, confesso, ho ‘rubato’ un pezzo di muro per portarlo come souvenir a mia moglie. Con mia suocera siamo poi venuti al Carlton, conservo una foto nella quale tiene Cristiana per mano. L’ho rifatta identica, ma con Cristiana che tiene per mano mio figlio. Sono stato a Riccione parecchie volte e pure a Rimini, dove nel Fulgor caro a Fellini abbiamo girato il film C’è tempo di Walter Veltroni. È stato bellissimo, anche perché anni dopo in vacanza da quelle parti sono stato ospitato al Grand Hotel, il direttore mi ha fatto nella stanza di Fellini. È stato meraviglioso, in quella stanza ho fatto sogni bellissimi".

Nives Concolino