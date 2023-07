Frida Bollani riparte da Riccione "Sono matura e ora vado in tour"

Terminato l’esame di maturità l Frida Bollani Magoni vola a Riccione. Questa sera si esibirà in concerto, piano e voce, per la Festa della Madonna del mare, alle 21.15 in piazzale Ceccarini. L’appuntamento è per le 21.15 in piazzale Ceccarini ad ingresso gratuito. Chi lo desidera potrà fare un’offerta libera sul posto da devolvere alle associazioni di volontariato Parkinson in rete e Anmic, coorganizzatrici dell’evento assieme al Comune.

Parte da Riccione il suo tour estivo?

"Sì, è la prima tappa. Ho tenuto alcuni concerti a maggio, ma poi mi sono fermata per sostenere l’esame di maturità e una breve vacanza all’estero. Sono molto contenta di ripartire da qui, perché ho una parte della mia famiglia".

Cosa ascolteremo?

"Compilo sempre la scaletta all’ultimo minuto, di certo proporrò qualche inedito e brani del disco ’Primo Tour’ che è una sorta di viaggio nel mio repertorio live. C’è poi una sorpresa finale, un Hallelujah con i miei genitori (Petra Magoni e Stefano Bollani) al mio primo concerto a Pisa. Per questo disco, che si trova nei negozi, ma anche nei concerti, abbiamo raccolto tutte le registrazioni, mixate e masterizzate a Londra da Andrea Lepori, fonico che ha collaborato anche con i Rolling Stones".

Da pochi giorni è in vinile?

"Sì e così ho realizzato il mio sogno nel cassetto. Per me i brani più importanti del disco, fatto di cover, sono Toxic di Britney Spears, eseguita piano e voce in versione un po’ più lenta. Non mancano le canzoni dei capisaldi della musica italiana, Caruso di Lucio Dalla e La Cura di Franco Battiato".

Come ha affrontato la maturità?

"E’ stato molto emozionante, sono contenta perché è andato molto bene, 96 su 100".

Che progetti ha?

"Finito il tour, lavorerò su un altro disco di inediti e poi vedremo. Di certo continuerò a fare musica, perché questa è la mia passione".

È nel suo Dna.

"A otto anni mi sono esibita con l’orchestra del compositore Massimo Nunzi che aveva tenuto un concerto di Natale a Roma con mia mamma ospite. Cantai la Ninna nanna di Brahms con Enrico Zanisi al pianoforte, quella volta ho dato addirittura l’attacco".

Riccione ora fa parte della sua vita?

"Qui c’è una parte della mia famiglia acquisita, Valentina Cenni è di Riccione. Dall’ultimo concerto di due anni fa non avevo più avuto occasione di venire qui".

Nives Concolino