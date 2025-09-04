Frida: "La Romagna è una terra matriarcale"

"La Romagna è una terra matriarcale, non femminista come lo intendiamo adesso". Con questa frase Frida Vasini, l’azdora bellarigeana più famosa del web, accende un dibattito che va ben oltre la cucina. Con grembiule e mattarello, ma anche con oltre diecimila follower, Frida sarà tra le protagoniste della prossima Festa della Piadina (dal 12 al 14) portando in piazza non solo ricette ma un vero e proprio manifesto culturale. "La cucina è il mio modo di raccontare questa terra, da dove veniamo e i valori delle nostre mamme", spiega. Per lei l’azdora non era soltanto una figura domestica, ma "il ministro degli Interni e soprattutto il ministro delle Finanze. Ufficialmente decideva l’uomo, ma la vera regia era nostra". Una visione che oggi può sembrare provocatoria, ma che affonda nelle radici di un dopoguerra difficile. "C’era la fame vera, quella che ti costringeva a inventare. Le azdore hanno fatto di necessità virtù, trasformandosi in carrarmati pronti a tutto per garantire il benessere della famiglia. Anche rinunciare all’amore. Conquistare il cuore di un’azdora è quasi impossibile". Il suo racconto non risparmia passaggi spinosi. "Negli anni Settanta gli albergatori avevano tutti l’amante? È vero. Ma potevano permetterselo perché le donne romagnole, disilluse, forti e indipendenti, glielo permettevano". Un mondo in cui sacro e profano convivevano, e in cui le donne — autonome anche dall’influenza della Chiesa — reggevano il timone della famiglia mentre i mariti conservavano solo la facciata del comando. Non mancano le note di colore, capaci di aprire finestre sul costume dell’epoca: "È anche grazie alle azdore se i figli maschi, coccolati e quasi venerati, poterono permettersi il lusso di fare i vitelloni, scorazzando in moto per la costa con la paghetta di mamme. Un mito che, grazie anche a Fellini, ha contribuito alla notorietà della riviera romagnola e al cosiddetto turismo di massa". E oggi? La risposta di Frida è amara: "Oggi trovare una vera azdora è quasi impossibile. Ma senza di loro, senza quelle donne capaci di tenere insieme memoria, identità e futuro, la Romagna rischia di perdere la sua anima più autentica".

a.d.t.