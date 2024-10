Friedman e Fabbri i pezzi da 90 di Rtv

Nuova stagione televisiva al via su San Marino RTV. Tornano le produzioni di durata: l’attualità e il confronto politico nel talk Viceversa (mercoledì, alle 21, con Silvia Pelliccioni e Mauro Torresi). Ma anche il format dedicato al sociale Khorakhanè (giovedì, alle 21, con Sara Bucci), le storie di vita in Qualcosa di personale (venerdì, alle 21, con Monica Fabbri). Già avviata anche la stagione calcistica: in diretta, con il campionato di Lega Pro, nuova serie per C Vediamo il lunedì (lunedì, alle 20, con Maurizio Marin e Roberto Chiesa), focus sul campionato sammarinese in Extratime (martedì, alle 20, con Alessandro Ciacci), spazio alle nuove leve con Passione calcio giovanile (mercoledì, alle 17.55).

Conferme importanti, poi, quelle che vengono dalle grandi firme, ospiti abituali dell’emittente di Stato. Da lunedì, sugli schermi di San Marino Rtv, la nuove serie di Washington files di Alan Friedman con un ciclo speciale dedicato alle presidenziali americane del 5 novembre. L’approfondimento, con le voci di giornalisti ed esperti nelle ultime fasi della corsa alla Casa Bianca e le prospettive nel post-voto, rispetto agli scenari che la vittoria di Kamala Harris o di Donald Trump andrà a configurare. Protagonisti del primo appuntamento, alle 21.30, saranno l’onorevole Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei Deputati, anche membro del Comitato direttivo dell’Istituto Affari Internazionali, il giornalista Antonio Di Bella, l’ambasciatore Giampiero Massolo, già Presidente dell’Istituto per gli Studi di Politica Internazionale e Vittorio Emanuele Parsi, politologo e professore ordinario di Relazioni Internazionali all’Università Cattolica di Milano. Torna, da martedì, alle 21, anche Il grande gioco di Dario Fabbri, con Gianmarco Morosini. Terza edizione, 10 nuove puntate per il programma di geopolitica, in una fase storica decisiva. Analisi e dibattito su più piani e contesti, partendo dai due teatri di guerra cruciali, dal conflitto russo-ucraino all’incendio mediorientale. Poi due novità: Genitori si diventa si Silvia Fabbri ed Eleonora Pozzi, in onda il mercoledì alle 20.45 e Il clima, siamo noi, da un’idea di Luca Gualandra, in studio con Silvia Fabbri. In onda il giovedì alle 21.40.