Frigorista e falegname per l’Adriatic Sea

L’azienda Adriatic Sea di San Clemente, leader nella progettazione, costruzione, installazione e manutenzione di impianti di depurazione e acquari, sta cercando un frigorista o installatore idraulico da inserire nel reparto produzione. È gradito il possesso del patentino F-Gas e del patentino per carrelli elevatori. Altra figura ricercata, un falegname per il reparto produzione manufatti in legno. Gradito il possesso delle patenti B e C, capacità di lavorare in team, buone capacità comunicative, disponibilità a trasferte.

Il contratto previsto è a tempo determinato. Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 18. Il presente annuncio è rivolto a candidati ambosessi (L.90377 - D. Lgs. n.1982006). Dopo essersi registrati con Spid o Cie al portale regionale ’Lavoro per te’ (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it), per potersi candidare occorre cliccare sul pulsante "Invia candidatura" in corrispondenza della mansione di interesse e seguire le istruzioni riportate.