Frisoni, il piano per il rilancio: "Il turismo è come un’industria. Più incentivi e meno burocrazia"

Contributi per la riqualificazione, meno burocrazia e una stagione più lunga per rilanciare l’industria turistica sulla Riviera. A tracciare le fasi dello sviluppo è l’assessora regionale Roberta Frisoni.

Partiamo dall’ultimo bando: che efficacia potrà avere? "Molta. Al di là della cifra, 11 milioni di euro, comunque più consistente di quello che era stato fatto in passato, con questo atto la Regione ha voluto affermare un principio: la riqualificazione alberghiera non è questione che riguarda semplicemente i ’privati’, ma nell’ambito di un turismo che cambia e che cerca sempre più articolate esperienze la componente qualità dell’accoglienza è di quelle che fanno la differenza. E non ci si ferma qui".

Prego "Con questa misura l’Emilia Romagna mette sul tavolo il tema di una politica e una visione industriale del turismo. Il contributo è parte di un puzzle più ampio. Quello che non fa, e non da oggi, lo Stato italiano. Se è industria allora servono anche incentivi che motivino investimenti più grandi e significativi da parte dei privati. Noi parliamo di concretezza, attenzione e, come vedremo a brevissimo con il nuovo osservatorio turistico regionale, strumenti più scientifici e meno empirici per leggere il presente e programmare le azioni future".

Le risorse a fondo perduto non possono essere l’unico strumento della riqualificazione, gli albergatori chiedono altro. "Non c’è dubbio. Gli incentivi possono essere il motorino di avviamento, ma il vero e proprio motore deve essere acceso liberando le potenzialità di investimento dai lacci e lacciuoli della burocrazia. Faremo partire a brevissimo uno studio supportato da professionisti del settore per delineare le prospettive future del settore sia in termini di mercati che di caratteristiche della domanda, e le azioni da intraprendere per rendere il nostro sistema ricettivo al passo con i tempi e, soprattutto, in grado di intercettare le cambiate esigenze dei viaggiatori e competere in uno schema globalizzato".

Cosa fare? "Servono azioni urbanistiche per snellire i procedimenti e leggere nuovi bisogni, servono strumenti finanziari per accompagnare le diverse tipologie di investimento. Dobbiamo essere in grado di predisporre un pacchetto diversificato di strumenti finanziari, lavorando insieme al sistema del credito e agli investitori istituzionali, come Cassa Depositi e Prestiti e BEI. Lo studio ci darà anche gli elementi per andare a confrontarci a Roma e Bruxelles per sollecitare sia il governo nazionale che quello europeo a considerare il turismo come un’industria".

Ridimensionare la burocrazia. Una montagna da scalare a mani nude. "Ma l’Emilia Romagna vuole imboccare questa strada perché è l’unica necessaria per vincere la sfida. Oggi traccheggiare non serve, serve invece innovazione e coraggio. Vogliamo portare avanti un percorso di revisione del quadro normativo che riguarda sia i temi dell’urbanistica che della classificazione alberghiera. A breve con la mia collega Irene Priolo convocheremo prima i sindaci della costa e a seguire le realtà dell’Appennino. Ci sono tante nuove forme di ospitalità o nuove esigenze che non trovano una lettura o una collocazione nell’attuale assetto normativo. Ve ne sono altre, come quella dei condhotel, che necessita di essere valutata insieme alle amministrazioni locali e agli operatori per comprendere come renderla più efficace per promuovere investimenti di alta portata".

Cosa dovrebbero fare i privati? "Uno dei limiti più cogenti che rallenta gli investimenti nel turismo è l’alta stagionalità delle attività. Strutture ricettive che lavorano solo alcuni mesi hanno molta più difficoltà a supportare interventi rispetto a quelle che, come accade nelle città d’arte, lavorano 365 giorni. Quindi tra le azioni fondamentali di supporto agli investimenti rientrano anche tutte le attività che come Regione e come sistema territoriale in senso lato possiamo fare per allungare sempre di più la ‘stagione’ e per aumentare i tassi di occupazione delle strutture. Il turismo congressuale e fieristico sono un volano eccezionale in questa direzione, così come il turismo sportivo e culturale. In alcune aree il sistema territoriale ha già intrapreso questa strada da tempo, penso all’area riminese e all’indotto generato dalla presenza della Fiera di Rimini e dai Palacongressi di Rimini e Riccione. Come Regione stiamo rafforzando il rapporto con le Federazioni nazionali di diversi sport. Abbiamo già numerosi accordi pluriennali".

Andrea Oliva