Frode milionaria. Confiscato il tesoro del "re degli hotel"

Appartamenti, auto di lusso, conti correnti. Il tutto per un valore complessivo stimato in un milione e 600mila euro. Sono quelli confiscati dalla Guardia di Finanza riminese, che ha dato esecuzione a due distinte sentenze emesse dal tribunale di Rimini. L’operazione mette la parole fine a delle complesse indagini condotte dal nucleo di polizia economico-finanziaria, che hanno portato alla condanna definitiva di cinque persone per gravi reati economico-finanziari. Tra le accuse figurano bancarotta fraudolenta, frode fiscale, riciclaggio ed autoriciclaggio, usura, estorsione, abusivismo finanziario, trasferimento fraudolento di valori, associazione a delinquere, reati fallimentari e falsità ideologica. Le indagini hanno permesso di smantellare due distinti sistemi illeciti radicati nel territorio riminese.

Nel primo caso, attraverso l’operazione ribattezza "Calypso", nel mirino delle Fiamme Gialle era finito un albergatore molisano, oggi 72enne, accusato di aver ideato, con la complicità dei tre figli e della moglie, una rete di società con lo scopo di evadere le tasse. Un danno stimato in 14 milioni di euro, con frodi verso Equitalia, Agenzia delle Entrate, Inps, Enel Energia ed Hera. L’uomo, ribattezzato il "re" degli hotel in quanto gestore di fatto di sette strutture ricettive a Rimini, fu arrestato nell’ottobre del 2019 dalla guardia di finanza per evasione fiscale. Nel 2022 aveva patteggiato una condanna a 3 anni e 8 mesi di reclusione.

Nel secondo caso, le Fiamme Gialle hanno scoperto un giro di usura ed estorsione, caratterizzato da prestiti concessi a tassi elevatissimi, che permettevano ai responsabili di arricchirsi attraverso minacce continue. Il denaro ottenuto illecitamente venivaffpoi reinvestito in beni di lusso.