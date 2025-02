Frodi fiscali e fatture false. Due indagati dalle Fiamme Gialle

Un imprenditore riminese di 76 anni e un riccionese di 43 anni sono stati coinvolti nell’operazione "Ombromanto" condotta dalla Guardia di Finanza di Reggio Emilia, che ha portato alla luce un’associazione a delinquere impegnata in un vasto schema di frodi fiscali. Le indagini, sotto la direzione del procuratore capo Gaetano Paci, hanno scoperto un giro illecito che ha generato un danno alle casse dello Stato superiore ai 100 milioni di euro. Ieri, i finanzieri hanno eseguito una serie di perquisizioni in Emilia Romagna e in altre regioni italiane, con l’obiettivo di eseguire provvedimenti di sequestro preventivo su beni mobili, immobili e crediti, tutti derivanti dall’attività fraudolenta. Il giudice per le indagini preliminari di Reggio Emilia ha emesso ordini di sequestro a carico di 179 indagati, tra cui 40 residenti in Emilia Romagna, e di 4 entità giuridiche. Le indagini hanno coinvolto anche aziende con sede a Milano e in Germania, che avevano un ruolo centrale nelle operazioni illecite. Per quanto riguarda l’imprenditore riminese, le indagini hanno accertato che l’uomo avrebbe effettuato indebite compensazioni di crediti fittizi.

L’inchiesta ha rivelato che il sistema truffaldino, con base a Reggio Emilia, operava attraverso la creazione di società ’cartiere’ e l’utilizzo di fatture false per mascherare compensazioni di crediti inesistenti con debiti tributari reali. Le imprese coinvolte, dietro pagamento di una percentuale, si trovavano a beneficiarne, attraverso l’accollo di debiti o la simulazione della cessione di rami aziendali. Sarebbero stati accumulati proventi illeciti per circa 70 milioni di euro, che sono stati prelevati in contante tramite prelevatori dedicati o trasferiti su conti bancari esteri. I reati fiscali hanno coinvolto circa 400 aziende, tra cui 40 fittizie utilizzate per l’emissione delle fatture false.