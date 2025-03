Frontale in via Montescudo. Tre feriti nello schianto. Grave il conducente 24enne

Un ragazzo di 24 anni trasportato in eliambulanza all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena, non in pericolo di vita, e altre due persone ferite leggermente. È il bilancio dell’incidente che si è verificato ieri attorno alle 13.40 in via Montescudo a Ospedaletto, dove per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrate frontalmente una Fiat Panda e una Mercedes Classe A. Sul posto gli agenti della polizia locale a cui è affidato il compito di ricostruire la dinamica. Stando a quanto emerso, le due vetture procedevano in direzioni opposte: una delle due, a un certo punto, avrebbe tentato di compiere una svolta a sinistra, andando con questa manovra a sbattere contro l’altra macchina. L’impatto è stato molto violento e nessuno dei due conducenti è stato in grado di evitarlo. A bordo della Panda c’erano il conducente, un ragazzo di 24 anni, e un amico di 27 anni, seduto accanto. A preoccupare in un primo momento sono state proprio le condizioni del 24enne: i sanitari del 118, accorsi rapidamente in via Montescudo con un’ambulanza, hanno deciso di farlo ricoverare all’ospedale Bufalini di Cesena dove il giovane è giunto in eliambulanza, anche se durante il trasporto è sempre rimasto vigile e cosciente e non risulta essere in pericolo di vita, nonostante i traumi che ha riportato. Meno gravi le ferite riportate dall’amico di 27 anni, comunque accompagnato in pronto soccorso per accertamenti. Leggermente contuso, infine, il conducente della Mercedes, un ventenne. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale del comando di Riccione, Misano e Coriano. Gli agenti si sono messi subito al lavoro per ricosturire la dinamica dell’incidente nel dettaglio e per un po’ la strada è stata parzialmente chiusa al traffico per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso.