Frontale in viale Pinzon. C’è un indagato per la morte di Giulio: "Ha invaso la corsia"

di Francesco Zuppiroli

È per l’accusa di omicidio stradale del piccolo Giulio Gugnali Cabrera Perez che ieri la Procura di Rimini ha iscritto nel registro degli indagati il bellariese di 34 anni che nella maledetta notte dell’11 novembre scorso avrebbe provocato l’incidente nel quale il bambino di tre anni ha perso la vita all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena, dopo una settimana di agonia. Questo il reato configurato nel fascicolo di indagine aperto per fare piena luce su dinamica e cause dello schianto avvenuto alle 23 circa in viale Pinzon, all’altezza dell’incrocio con via Stazio a Bellaria Igea Marina, quando due auto: una Skoda Karroq e una Lancia Delta sono entrate in collisione.

Un impatto frontale, violento al punto da distruggere la parte anteriore delle due macchine, che secondo il mosaico investigativo inquadrato dall’indagine della polizia locale coordinata dalla pm di turno, dottoressa Annadomenica Gallucci, inquadra come possibile causa l’invasione della carreggiata da parte del 34enne bellariese alla guida della Skoda. L’uomo infatti è ora indagato a piede libero per omicidio stradale aggravato dalla circolazione contromano, avendo gli agenti rilevato che l’incidente sia stato provocato da un’invasione della corsia opposta le cui cause non sono ancora state chiarite.

Il 34enne, padre di famiglia, che la sera dell’11 novembre stava viaggiando sulla Skoda con a bordo il figlio di appena un anno – regolarmente assicurato al seggiolino nei sedili posteriori dell’automobile e rimasto illeso – e la compagna di 33 anni (tutti residenti a Bellaria Igea Marina) è inoltre indagato per lesioni plurime, avendo sempre secondo le accuse causato con la propria condotta ferite riportate dalla compagna stessa così come da chi occupava la Lancia Delta coinvolta nello schianto, alla cui guida c’era il papà di Giulio Gugnali, di 51 anni, la madre 31enne del piccolo e il fratellino di 8 anni. Tutti i coinvolti, tranne il bambino di un anno figlio dell’indagato, hanno riportato ferite con prognosi variabili tra i 5 e i 40 giorni (nel caso del papà di Giulio). Ad apparire invece sin da subito in condizioni disperate è stato proprio il piccolo di tre anni, il quale subito dopo l’incidente era stato trasportato d’urgenza all’ospedale ’Bufalini’ di Cesena, ricoverato in terapia intensiva.

In quella terapia intensiva dove sabato mattina scorso Giulio Gugnali Cabrera Perez ha infine perso la vita, stroncato dalle severe lesioni riportate al cranio a seguito del terribile incidente. Secondo le indagini lo schianto è stato provocato appunto dalla parziale invasione di corsia da parte del 34enne alla guida della Skoda, le cui cause sono in via di accertamento sia attraverso gli esami tossicologici, sia attraverso gli accertamenti sui cellulari delle persone che si trovavano alla guida dei veicoli. Le automobili tuttavia non sono state sottoposte a sequestro e la salma del piccolo Giulio è stata ’liberata’ dall’autorità giudiziaria per consentire i funerali che si terranno oggi alla chiesa di San Martino a Bordonchio. Già sabato sera l’autorità giudiziaria aveva anche dato via libera all’espianto di organi dal piccolo Giulio, che dunque in un ultimo atto di amore salverà la vita ad altri bambini.