Frontale sulla Statale: 3 persone ferite

Il dipendente di una pasticceria, forse a causa di un colpo di sonno, ha centrato in pieno l’auto su cui viaggiava una coppia. Alba di paura sulla Statale 16 nel tratto tra Cattolica e Misano. Tre persone sono rimaste ferite, nessuna delle quali in pericolo di vita, e due veicoli coinvolti. Questo il bilancio dell’incidente avvenuto ieri mattina, attorno alle 6.15, lungo la Statale Adriatica non lontano dallo svincolo per l’autostrada. Le persone ferite sono un 30enne, dipendente di una pasticceria della zona, che si stava occupando di fare delle consegne con il furgone della ditta, e una coppia di coniugi, entrambi sulla settantina. L’esatta dinamica dello scontro fino a ieri era ancora al vaglio delle pattuglie della polizia stradale, intervenute sul posto per prestare soccorso e per occuparsi dei rilievi. Non si esclude al momento che dietro l’incidente possa esserci un colpo di sonno del 30enne al volante del furgone. L’uomo, stando a quanto emerso in seguito ai primi accertamenti, potrebbe aver perso il controllo del veicolo, che stava procedendo da Riccione in direzione di Cattolica, invadendo la corsia opposta, nella quale stava invece transitando la Golf con a bordo la coppia di anziani, diretta verso Riccione. Nessuno dei due conducenti ha potuto evitare l’impatto, che è stato molto violento. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto, oltre alle ambulanze del 118 e all’auto medicalizzata, si sono precipitate le pattuglie della Polstrada. Tutte e tre le persone coinvolte nell’incidente sono rimaste ferite, fortunatamente in maniera non grave. Visitate dal personale sanitario direttamente sul posto, dopo essere state stabilizzate, sono state trasportate con un codice di media gravità al pronto soccorso dell’ospedale di Riccione.

l.m.