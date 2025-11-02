Frontale tra due auto a Santarcangelo: uno dei conducenti aveva un tasso alcolico 5 volte superiore al limite

Santarcangelo, 2 novembre 2025 – Grave incidente ieri pomeriggio a Santarcangelo in via dell’Orzo, nella zona artigianale lungo la via Emilia. Lo schianto è avvenuto intorno alle 17,50, quando due Kia Sportage si sono scontrate frontalmente. Nell’impatto sono rimasti feriti, per fortuna non in maniera grave, i due conducenti, un 34enne residente a Rimini e un 58enne di Verucchio, e la donna che era a bordo dell’auto guidata da quest’ultimo, una 56enne anche lei verucchiese. Sul posto sono accorsi i sanitari del 118 e gli agenti della polizia locale di Santarcangelo, che hanno sottoposto al test dell'etilometro i due automobilisti. Il più giovane, il 34enne riminese, è risultato positivo. Aveva un tasso alcolemico da record: 2,35, quasi 5 volte il limite consentito. La strada è rimasta chiusa fino alle 21, per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Ingenti i danni alle auto. I tre feriti sono stati portati all’ospedale di Rimini, ma non sono gravi. Ma il 34enne sarà denunciato per guida in stato di ebbrezza e ora rischia la revoca della patente.