Frontalieri, cartoline ai Reggenti: "Adesso basta discriminazioni"

"Basta discriminazioni su pensioni e diritti sociali". La raccolta firme del Csir approda a Palazzo Pubblico. È in calendario lunedì alle 10 l’incontro tra una delegazione del Consiglio sindacale interregionale San Marino, Emilia-Romagna, Marche con i Capitani Reggenti per la consegna delle cartoline sottoscritte da migliaia di frontalieri. Obiettivo della campagna, è quello di stimolare i governi di San Marino e Italia a eliminare le differenze di trattamento ancora presenti nel lavoro frontaliero di oltre 7mila italiani occupati nella Repubblica di San Marino e di quasi duemila sammarinesi occupati in Italia. Nel pomeriggio di ieri, intanto, all’Hotel Mediterraneo di Riccione si sono aperti i lavori del convegno promosso dai Csir nazionali dal titolo ’‘Le frontiere delle opportunità, verso lo statuto dei frontalieri’’.

Un appuntamento rivolto all’ampio fenomeno del frontalierato italiano, che interessa oltre 120mila lavoratori che attraversano nove Stati confinanti o limitrofi: i circa 90.000 frontalieri svizzeri, i 7.000 verso San Marino, i 5.000 che lavorano nella regione francofona del Paca, come i 10.000 frontalieri in ingresso da Slovenia e Croazia e la vasta comunità italiana a Malta con oltre 26.000 presenze.

Al convegno riccionese, è intervenuta anche la presidente dell’assemblea legislativa della regione Emilia Romagna Emma Petitti. "Ci auguriamo – ha detto durante il suo intervento – che si rivaluti la proposta sull’Osservatorio sui lavoratori frontalieri gravitanti sulla Repubblica di San Marino e soprattutto che si possa concludere l’iter avviato nella passata legislatura per arrivare al più presto all’approvazione di uno Statuto del lavoratore frontaliero. Sono diverse le questioni aperte, come ad esempio quella relativa alla tassazione delle pensioni dei lavoratori frontalieri o quella del superamento di storiche discriminazioni determinate dal riconoscimento di alcuni diritti in base al concetto di residenza, quali, ad esempio i permessi per l’assistenza a familiari con gravi problemi di salute o con disabilità, che sicuramente vanno finalmente affrontati con l’individuazione di strumenti e soluzioni omogenee che non discriminino o lascino indietro nessuno".