Frontalieri, se ne è parlato in Regione

La presidente del Csir Giuseppina Morolli ha incontrato l’assessore al Lavoro per la Regione Emilia Romagna Giovanni Paglia. "È stata per entrambi – spiegano dal Consiglio interregionale sindacale Repubblica di San Marino, Emilia-Romagna e Marche – un’occasione di incontro per conoscere e approfondire, a pochi mesi dell’insediamento della giunta del presidente De Pascale, le problematiche che vivono i lavoratori frontalieri di San Marino, a partire dalla doppia imposizione ai diritti di assistenza per i famigliari portatori di disabilità, dalla tassazione delle pensioni degli ex-lavoratori frontalieri al percepimento dell’assegno unico". L’assessore Paglia ha manifestato, per quanto di competenza, "l’attenzione massima da parte della giunta della regione Emilia Romagna alle tutele e alla salvaguardia dei lavoratori che risiedono in regione, anche se l’ambito di alcune tematiche restano in capo al governo e al parlamento italiano". Inoltre l’assessore si è impegnato "ad avviare un confronto a breve con il segretario al Lavoro sammarinese per riattivare l’Osservatorio sul Lavoro fra Italia e San Marino".