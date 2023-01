Frontalieri, tassate al 5% le pensioni "La norma anche per San Marino"

di Carlo Cavriani

L’Agenzia delle Entrate bussa alla porta dei pensionati frontalieri. Sono quelle persone che hanno lavorato a San Marino ma che vivono in Italia. Non sono pochi: circa 2300. A loro lo Stato italiano chiede soldi arretrati. Ma gli ex lavoratori non ci stanno. Tra le tante storie che abbiamo raccolto anche quella di un ex metalmeccanico di 68 anni che vive nel riminese. "Ho lavorato a San Marino per 37 anni, ho la pensione dal 2015, denunciata in Italia. Alla fonte San Marino mi fa le sue trattenute. Il 6 luglio l’Agenzia delle Entrate mi fa un controllo sulla denuncia dei redditi". Può succedere, capita. Il nostro pensionato mette tutto nelle mani del commercialista e spera che la questione si risolva in fretta. Niente affatto.

"Il 21 dicembre mi arriva un lettera che dice che le tasse non le dovrei pagare a San Marino bensì in Italia: e che dovrei sborsare 6410 euro entro il 21 gennaio. Ma non li ho questi soldi. E questo è relativo alla fiscalità del 2019. Che devo fare? Così mi tocca pagare le tasse a San Marino e anche in Italia?".

A questo punto bisogna ricapitolare un po’ tutta la faccenda. Che prende le mosse da lontano. Dopo la ratifica della convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni, avvenuta nel 2013, il Governo sammarinese annunciò la risoluzione definitiva della vicenda relativa alla tassazione dei pensionati ex frontalieri. Ovvero che si sarebbero pagate solo a San Marino. L’Agenzia delle Entrate invece chiede ora ai pensionati di versare anche l’equivalente delle imposte pagate a San Marino, con tanto di sanzioni ed interessi. Lo Stato italiano dunque vuole i soldi. Ma sembra fare delle differenze fra pensionati. Già perché qui c’è la beffa. "Tutto ciò è avvenuto in concomitanza con la discussione della legge di bilancio – afferma Agostino D’Antonio, presidente del Csir, il consiglio sindacale interregionale San Marino, Emilia Romagna-Marche – grazie ad un emendamento presentato dai parlamentari liguri, il governo italiano ha tagliato le tasse degli ex lavoratori frontalieri monegaschi dal 23% al 5%, equiparandole a quelle già previste per le pensioni transfrontaliere della Svizzera, mentre coloro che percepiscono la pensione da San Marino dovrebbero pagare le tasse per intero".

Ma ecco il colpo di scena. Dopo il polverone sollevato arriva la nota del deputato della Lega, Jacopo Morrone che annuncia, con soddisfazione l’approvazione del suo ordine del giorno col quale impegna il governo "a prevedere la riduzione dal 23 al 5% della tassazione applicata in Italia alle pensioni erogate da enti e istituti previdenziali a ex lavoratori italiani frontalieri anche per i trattamenti dei frontalieri nella Repubblica di San Marino". Sembra dunque che il nodo possa essere risolto, anche se rimane il dubbio. "Che facciamo? Dobbiamo pagare intanto?", si chiedono i pensionati che si sono visti recapitare le cartelle dall’Agenzia delle Entrate. Morrone su questo è fiducioso e ammette: "Questa è una storica battaglia della Lega, che ha già visto risultati positivi per i frontalieri svizzeri e del principato di Monaco con la recente legge di bilancio, a dimostrazione che dopo anni e governi sordi alle istanze dei pensionati frontalieri, finalmente ecco i fatti del governo di centrodestra. Il prossimo step, l’estensione della norma anche ai frontalieri italiani che lavorano nella Repubblica del Titano".